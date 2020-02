FULL SPLITT: Jahn Teigen på konsert med Popol Ace i 1975. Foto: Knut Snare

Kommentar: Jahn Teigen var Norges eneste popstjerne

Alle lyste opp da Jahn Teigen åpenbarte seg på TV-skjermen. Endelig! Underholdning!

Det er vanskelig å forklare til en overstimulert ungdom à la i dag. Men faktum er at på 1970-tallet, og et godt stykke inn på 1980-tallet, var Jahn Teigen den eneste skikkelige pop- og rockstjernen i nasjonen Norge.

Dette var før Åge Aleksandersen ble allemannseie. Før Morten Harket. Teigens samtid var «syngedamene» og dansebandvokalistene, Melodi Grand Prix-gjengangerne og den dølle Treff-gjengen.

Også Teigen var med i Melodi Grand Prix. Mange ganger. Men han var ikke som de andre som opptrådte der. Han var mye kulere. Vi heiet alltid på ham.









































TAR DET PIANO: Jahn Teigen i Abbey Road i London.

Teigen var «gæær’n». Ablegøyer var hans mellomnavn. Han hoppet og spratt, vred det allerede i utgangspunktet karikaturvennlige ansiktet i manierte folder, sa ting som andre popstjerner – les: wannabe-popstjerner, Jahn var jo den eneste – ikke sa.

Han hadde likevel appell på tvers av generasjonene. Fredags- og lørdagskveldene foran TV-en ble uomtvistelig bedre de gangene Jahn Teigen dukket opp på skjermen.

Det var ikke mammas og pappas musikk akkurat. Men de var enige om at Teigen var en artig type. Min bror og mine søstre, eldre enn meg, synes han var rar og ustyrtelig morsom, og dessuten flink til å synge. For en abnormt musikkinteressert sneip som undertegnede, var Jahn Teigen opplagt en helt.

Jeg kan spare meg for platesamlerprogrocken Teigen lagde med det riktignok sagnomsuste bandet Popol Vuh, senere Popol Ace, i første halvdel av 1970-årene. De var unike i norsk sammenheng, det er helt sikkert. Men musikken har ikke holdt seg spesielt godt.

Soloplatene Teigen lagde i årene 1979 til 1981, derimot – klassikeren «En dags pause» (1979), og semi-klassikerne «Mentalkrem» (1980) og «Klar dag/Instamatik» (1982) – hender det fremdeles jeg spiller, aldeles uironisk, og ikke bare av nostalgiske årsaker.

De tre utgjør en slags trilogi i norsk popmusikk. Brorparten av tekstene er skrevet av Herodes Falsk, og sangene handler ofte om det nære vennskapet mellom ham og Teigen i disse årene. Det er mitt inntrykk at Oslo var en slags bak jernteppet-hovedstad til langt ut på 1980-tallet. Men på disse albumene legger Teigen og Falsk ut på odyssé gjennom det som var av ungt uteliv i byen på den tiden.

Det er sanger om sjekking og å våkne opp med kuppelhue («Har du lyst på litt mer», «Dagen derpå»). Det er sanger unnfanget i den spesielle melankolien man så lett blir angrepet av mens man fremdeles er ung og lovende – og en smule bakfull («Min første kjærlighet»). Det er sanger – gud velsigne! – om noe så prosaisk som å ikke få taxi hjem («Taxi»).

Musikken på disse albumene er en type new wave-inspirert kraftpop. Teigen var i kontakt med sin musikalske samtid, og Falsk forsynte ham med tekster som var lett forståelige og herlig muntlige. Det er som å lese dagboken til et skikkelig kult vennepar. To venner som lever et liv som er ekstremt mye mer mer spennende enn ens eget, og som kjenner drømmedamer som Anita Skorgan og Anette Stai.

Foto: Paul Paiewonsky

Og jeg mener: Samtidig med at de laget disse albumene, var Falsk og Teigen, og Tom Mathisen, hjernene bak selveste Prima Vera. Sin tid – ja, alle tiders – beste norske humorband.

Albumene deres solgte i bøtter og spann. Halvparten av alle husstander hadde ett eller flere. Men om man var i den mest mottakelige alderen, slik undertegnede var, føltes disse platene likevel som herlige hemmeligheter – ulovlige skatter man hadde helt for seg selv.

Slik Teigen var Norges eneste popstjerne, var Prima Vera alene i sitt hjørne i norsk underholdningsliv. Det var mange morsomme komikere i Norge på 1970- og 80-tallet. Men ingen turte å latterliggjøre kongehus, religion, svensker og andre autoriteter som dem. Ingen hadde så artige prompevitser. De føltes «undergrunn». Selv om de altså var folkeeie.

For en purung snobb som undertegnede, mistet Teigens karrière mye av glansen utover på 1980-tallet. Det ble for mange Melodi Grand Prix-opptredener. Han ble for husvarm i de tusen hjem.

Da han giftet seg med Anita Skorgan i 1984, sto skriften på veggen. De to var det norske åttitallets svar på Posh’n’Becks, eller Beyoncé og Jay–Z, og smilte til oss fra absolutt alle avis- og ukebladforsider. Det var første gang jeg stiftet bekjentskap med begrepet «overeksponert». Det passet utmerket på Teigen i disse årene.

Bak ham pustet’n Åge og Harket ham i ryggen. Og på dette tidspunktet hadde mange av oss som vokste opp med ham, for lengst fått andre interesser. Så skal jeg gladelig innrømme at jeg synes at «Friendly» (1983) er en knallgod poplåt.

Min respekt mistet han aldri. Min respekt og min takknemlighet. Fyren hadde tross alt lyst opp livet mitt – livene våre.

Jeg hadde æren av å møte ham et par ganger, og han slo meg som en smule skadeskutt av sin egen legende. Jeg har forståelse for at han valgte å leve sine siste år i en slags «eksil» i Sverige. Og jeg er veldig glad for at han, Falsk og Mathisen ble venner igjen, mange år etter at Prima Vera hadde endt sine dager i bitterhet og splid på midten av 1980-tallet.

Barne- og ungdomsminnene mine kunne ikke leve med at de tre var uvenner. Det ække tvil, det ville vært for stært.

Varme tanker til Jahn Teigens etterlatte. Og hjertelig takk for den unike innsatsen.

Publisert: 25.02.20 kl. 12:52

