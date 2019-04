REFSER ISRAEL: Eurovision Song Contest-sjef Jon Ola Sand. Foto: FABRICE COFFRINI/AFP

Sikkerhetsbråk rundt Eurovision i Israel - ESC-sjef mener finalen er i fare

Jon Ola Sand forlanger i et brev til statsminister Benjamin Netanyahu kraftig opptrapping av tiltak mot mulige bombeangrep.

Ifølge The Jerusalem Post er forberedelsene til musikkonkurransen i midten av mai lagt på is. Politiets sikkerhetsarbeid ved arenaen der ESC går av stabelen har stoppet opp som følge av pengemangel.

Nå har ESC-toppsjefene Jon Ola Sand og Frank-Dieter Freiling henvendt seg til statsminister Benjamin Netanyahu for å forsikre seg om at den israelske regjeringen vil spytte i nok penger til sikkerheten rundt arrangementet – som er omstridt, på grunn av Israels vedvarende konflikt med den palestinske befolkningen.

I et brev til Netanyahu ber Sand og Freiling statsministeren å få opp farten med sikkerhetsarbeidet, som ifølge dem ligger bak tidsskjema.

De gjør det videre klart at dersom penger til sikkerhet uteblir, står hele arrangementet i fare.

– Arbeidet kan ikke fortsette om ikke K9-bombesøkene gjøres effektive, heter det i brevet.

FÅR BESKJED OM Å BLA OPP: Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: GALI TIBBON/AFP

Sand og Freiling mener at Israel også før dette har vist tegn til ikke å ta sitt ansvar på alvor.

– Det er allerede irriterende nok at det de siste månedene har vært konstante diskusjoner om hvem som skal betale for hva når det gjelder eksterne sikkerhetstiltak rundt Eurovision Song Contest, skriver de.

Duoen understreker også at de nylige rakettangrepene mot Israel ikke gjør situasjonen mindre alvorlig.

– Som du sikkert forstår, i lys av nylige hendelser i Tel Aviv, er dette allerede et ømt punkt for delegasjonene. Den nye utviklingen vil bare reise flere bekymringer og spørsmål rundt sikkerheten og tiltak implementert for den i Israel for Eurovosion Song Contest.

