FESTIVALIDYLL: Øyafestivalen er blant festivalene som foreløpig planlegger for gjennomføring. Her fra festivalen i Tøyenparken i 2018. Foto: Odin Jæger/VG

Festivalsommeren 2020: – Dypt bekymret

«Det er krevende tider. Spørsmålet er om det blir business as usual eller business i det hele tatt.»

Nå nettopp

Det sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, som har en rekke festivaler og konsertarrangører i sine medlemslister.

Etter at coronaviruset slo til har den norske kulturbransjen fått en kraftig trøkk. Noen av dem som nå kjenner på konsekvensene er landets festivaler.

– Jeg er dypt bekymret. Det er vanskelig å vite om det blir avlysninger over hele linjen, sier Østerdal til VG.

Østerdal har løpende kontakt med flere av landets største konsertarrangører og festivaler.

– Billettsalget stoppet markant opp rundt 6. mars. At man ikke selger noen billetter er krevende i seg selv. Det er forståelig at ingen kjøper billetter, så at det ikke kommer friske penger inn er en av utfordringene festivalene står overfor nå.

Vanskelig

Interesseorganisasjonen får daglige henvendelser om hva festivalarrangører bør gjøre, men Østerdal sier det er vanskelig å gi råd.

– Det er vanskelig å se for seg at det er greit å samle 10-15.000 mennesker i en park i sommer. Vi venter på helsemyndighetenes frempek for hva man kan vente seg, sier hun.

Det er avgjørende hva slags retningslinjer som kommer, for det har store juridiske og økonomiske følger for festivalene.

– Om en festival velger å avlyse nå, må den rent juridisk dekke alle kontrakter som er inngått, selv om vi står samlet som bransje.

JOBBER FOR ARRANGØRENE: Daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal. Foto: Ellen Lorenzen

Om krisen blir langvarig kan det også få konsekvenser for festivalene på lang sikt, ifølge Østerdal.

Onsdag ble det kjent at gigafestivalen Glastonbury i England, med trekkplaster som Taylor Swift og Kendrick Lamar, avlyser. Også det kan få konsekvenser for den norske festivalsommeren.

– En av de store bekymringene er om de internasjonale artistene vil komme til Norge dersom det er mulig. Dette gjelder både enkeltkonserter og de store festivalene, sier Østerdal.

Hun påpeker også at en svak kronekurs kan gi en ekstra utfordring for festivalene, siden utenlandske aktører skal ha betalt i utenlandsk valuta.

– Et annet faktum er at mange underleverandører ligger med brukket rygg. Det er også et spørsmål om de som leverer alt fra scener til lyd og lys klarer å stable seg på bena.

TRADISJON: Tusenvis av nordmenn drar på festival hver sommer. I år kan det bli bråstopp. Foto: Fredrik Solstad/VG

Flere av landets festivaler følger nå utviklingen tett, og venter på myndighetenes råd og påbud.

– Festivalene holder nå på med å sette datoer for når de må ta en avgjørelse. Jeg vet at festivaler i juli nå setter frister til helt i begynnelsen av mai for å ta en beslutning på om de skal fortsette arbeidet mot å gjennomføre, sier Østerdal.

Venter på beskjed

Peer Osmundsvaag i All Things Live er ansvarlig for mange av Norges største konserter, og for festivalene Oslo Sommertid og Piknik i Parken.

Sommerens antatt største konsert i Norge er Taylor Swift på Oslo Sommertid. Hun var blant de bookede artistene til den britiske festivalgiganten Glastonbury, som meldte avlysning torsdag.

– Glastonbury har tre måneders opprigg, mye basert på frivillighet og dugnad, så de måtte bestemme seg nå, sier Osmundsvaag.

Han viser til at Swift fortsatt står på plakaten både hos ham selv og på Roskilde, og mener at de fleste festivaler kan vente til rundt to måneder før planlagt start med å kansellere.

– Husk at vi ikke engang er i april ennå, så det er fortsatt god tid for flere.

Han understreker at festivalene er avhengig av at det enten må komme forbud mot arrangementene fra myndighetenes side, eller avlysning fra artistene, for ikke selv å bli skadelidende.

– Til vi får beskjed om ikke å kjøre, så kjører vi, sier han til VG.

STÅR BAK STOR KONSERT: Peer Osmundsvaag har ansvaret for Taylor Swift-konserten i Oslo. Foto: Trond Solberg/VG

VG har også vært i kontakt med flere av landets største festivaler. Øyafestivalen skal etter planen gjennomføres i Tøyenparken i Oslo mellom 12–15. august. Her er Solange og Bon Iver blant headlinerne.

– Vi jobber med å få full oversikt situasjonen, og planlegger som normalt for gjennomføring, sier Øyafestivalens pressesjef Jonas Prangerød til VG, uten å ville kommentere saken ytterligere.

Festival-veteranen Toffen Gunnufsen er festivalsjef for Kadetten. Han peker også på de internasjonale arrangørene.

– Vi planlegger som om det blir festival. For øyeblikket er de internasjonale festivalene i vår periode innstilt på å gjennomføre, deriblant Roskilde. Vi retter oss etter myndighetenes pålegg, og håper det beste, sier han til VG.

På Roskildefestivalen følger de situasjonen tett.

– Først og fremst forventer vi å avholde årets festival og fortsetter planleggingen av den. Festivalen følger utviklingen nøye og er i tett dialog med myndighetene, opplyser kommunikasjon- og presseansvarlig Thomas Lenler Olesen til VG.



Daglig leder for Stavernfestivalen, Ole Kristian Mørk sier til VG at de jobber som om det blir festival 9–11. juli.

– Vi har løpende dialog med de forskjellige artistenes management og vi har så langt ikke fått noe signal om kanselleringer. Men uansett må jo vi forholde oss til det regionale- og nasjonale helsemyndigheter bestemmer i forhold til om det blir festival eller ikke, sier Mørk.

Blant artistene som etter planen kommer til Stavernfestivalen 2020 er A$AP Rocky, Future, Major Lazer, Astrid S og Postgirobygget.

FESTIVALIDYLL: Øyafestivalen i 2019. Foto: Klaudia Lech/VG

Over Oslo skal etter planen arrangeres i perioden 17–20. juni.

– Om situasjonen vedvarer vil det selvsagt få konsekvenser for gjennomføringen av årets festival. Billettsalget er stanset, men inntil videre fortsetter planleggingen som om det blir festival. Samtidig har vi startet arbeidet med å utrede konsekvensene av en avlysning for alle involverte.

Også Palmesus jobber for gjennomføring.

– Vi monitorer situasjonen nøye og følger helsemyndighetenes anbefalinger. En kansellering vil selvsagt være svært dramatisk for oss, sier Leif Fosselie til VG.

– Ekstremt mange spørsmål, veldig få svar

I Bodø er allerede alle 9350 festivalpass til festivalen Parken utsolgt. Den skal etter planen arrangeres mellom 21.–22. august.

– Det er et uklart bilde. Det er vanskelig å vite hvordan man skal manøvrere seg. Vi avventer, og jobber som at det skal skje. Det er ekstremt mange spørsmål, og veldig få svar, sier festivalsjef Gøran Aamodt til VG.

Han peker også på at mange er avhengige av en tydelig avklaring fra myndighetenes hold.

– Folk forstår ikke helt hvor mye en festival omsetter for. Det er ikke tant og fjas. Det er livsgrunnlaget for mange, og næringskjeden er stor, sier Aamodt.

JOBBER PÅ: Stavernfestivalen er blant landets største festivaler. Foto: Trond Solberg/VG

For festivalen Bukta i Tromsø, som opprinnelig skal arrangeres mellom 16.–18. juli, er også situasjonen uavklart.

– Forbudene gjelder på kort sikt, men vi ønsker å avvente. Vi har gjort noen grep for å ha stopp på utgifter, som gjør at vi midlertidig har permittert et par ansatte for å få en avklaring, sier kommunikasjonssjef Kristine Marie Børresen.

Både Bergen Live, Canal Street, Molde Jazzfestival og Kongsberg Jazz jobber for å gjennomføre festivalene.

Kai Gustavsen i Kongsberg Jazz er bekymret for situasjonen.

– Bekymringen gjelder også for hvordan våre musikere og leverandører i bransjen skal klare seg gjennom denne tøffe tiden, sier han til VG.

Publisert: 20.03.20 kl. 12:56

