POP-AKTUELL: Ina Wroldsen, her under et intervju med VG Helg i fjor. Foto: Janne Møller-Hansen

Ina Wroldsen gir ut låt om sin tyngste tid i livet: − Gnisten min var borte

Ina Wroldsen (36) forteller at hun skrev sin nye sang på én time – og at hun deretter ikke klarte å skrive noe mer på ett år.

Publisert: Nå nettopp

Popstjernen forteller i en pressemelding via plateselskapet Sony at «Matters» - som slippes fredag - er hennes ærligste og mørkeste låt til nå, og at den ble til i en periode hvor hun kjente på et stress hun aldri hadde følt før.

«2019, prøvde jeg å opprettholde låtskriver-karrieren min, bygge videre på solodrømmen med et engelsk plateselskap og turnere landet rundt med bandet mitt», forteller Wroldsen, som i 2017 skrev kontrakt med «Idol»-entreprenør Simon Cowell og hans Syco Music, et underselskap av Sony Music.

«Dette, kombinert med det faktum at jeg er mor, partner, datter, venn og ikke minst bare Ina, gjorde at det føltes som om «ryggsekken min» til slutt knakk ryggen på meg», skriver 36-åringen i pressemeldingen.

Tyngste periode i livet

«Matters» ble til i Nashville i samarbeid med Mike Elizondo, produsent og låtskriver som har jobbet med et bredt spekter av store stjerner, fra Eminem til Ry Cooder.

Wroldsen beskriver det som ironisk at nettopp denne låten var den hun tok med seg hjem til Norge fra byen hun omtaler som «en hellig gral».

Etter at hun hadde gjort unna «Matters», skrev ikke Wroldsen noe mer på ett år, forteller hun.

«Stemmen ville ikke synge, gnisten min var borte, og jeg gikk inn i en periode som ble den tyngste jeg har hatt hittil i livet», lyder det i pressemeldingen.

Sandefjord-artisten forklarer at hun alltid er opptatt av å skrive om nettopp gnisten, om lyset hun mener må finnes også på de aller mørkeste stedene. Men «Matters» har ikke noe lys, betror hun.

Hun forklarer at hun gir ut låten fordi hun i den tøffe perioden innså noe viktig.

«Nemlig at når livet noen ganger er bekmørkt, så er det viktig å kjenne på det mørket. Og det å si fra at: «Nå er det faen meg mørkt her», det er avgjørende for at vi skal kunne finne tilbake til lyset».

– Ikke laget av stein eller is

Også i et intervju med VG helg i november i fjor, fortalte en åpenhjertig Wroldsen om livets og karrierens store oppturer og nedturer, som angst og spiseforstyrrelser.

Der lettet hun også på sløret om forholdet til ektemannen Mark Elwood (37) – som hun traff i et studio i London, og som hun har en sønn på 11 år med.

Elwood er for øvrig manager for Wroldsens internasjonale karriere.

I «Matters» synger hun om ikke å være så tøff på innsiden som det kan se ut som fra utsiden, om å se ut som man er av marmor når man er av kjøtt og blod.

«Jeg føler meg nesten aldri sånn som jeg fremstår. Selv om det kanskje kan se ut sånn til tider, så er jeg ikke laget av verken stein eller is», sier Wroldsen, kjent også som dommer i «Idol» og for tiden aktuell som mentor i «The Voice».

Wroldsen skriver om «Matters» at den var vanskelig å høre på og tung å avfinne seg med.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Wroldsen etter at pressemeldingen gikk ut onsdag morgen.

Ny platekontrakt

I februar i år kunne Wroldsen opplyse at hun hadde brutt med sitt internasjonale selskap for å komme «hjem» til Sony Music Norway.

36-åringen har opp gjennom årene skrevet låter for store internasjonale artister, som Zara Larsson, Clean Bandit, James Arthur, Britney Spears, Shakira, One Direction, Calvin Harris og The Saturdays. For tre år siden vant hun Spellemann-statuetten for «Årets låtskriver».

I fjor høst lanserte Wroldsen podkasten «Ina og Wroldsen» sammen med moren Kristin Wroldsen, som er manager for datteren i Norge.

Før jul kunne VG melde at 36-åringen hadde søkt om 2,3 millioner fra kompensasjonsordningen for kulturlivet, men at det ifølge hennes mor og forretningspartner kom inn så mye penger i selskapet deres at popstjernen måtte trekke sin søknad.