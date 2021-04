OPPGITT: Administrerende direktør i Oslo Konserthus, Jørgen Roll, stiller seg bak kritikken som har kommet opp etter den første tildelingen av årets stimuleringsordning der kun drøyt halvparten av søkerne har fått midler. Foto: Katrine Lunke, Apeland

Konserthusdirektør om Raja: − Holder oss for narr

Kritikken fra norsk kulturliv mot den ferske stimuleringsordningen fortsetter. Nå protesterer også syv av landets største konserthus på sist helgs tildeling fra Kulturrådet.

Onsdag sto sentrale aktører fra norsk musikkliv frem i VG og kritiserte det de kalte mangel på forutsigbarhet og vilkårlighet i hvem som har fått støtte fra ordningen og hvem som har fått avslag. Blant annet har det medført at enkeltstående konserter i en turnéliste for en artist har fått avslag, mens andre konserter på samme turné har fått støtte.

Samtidig opplever flere konsertsteder at en konsert med eksempelvis Morten Abel får tilskudd, mens en Odd Nordstoga-konsert samme sted får avslag.

Nå reagerer også spillestedene kraftig. Onsdag sendte syv konserthus – deriblant konserthusene i Oslo og Stavanger, samt Grieghallen i Bergen og Olavshallen i Trondheim, et bekymringsbrev til kulturminister Abid Q. Raja.

Der ber de statsråden blant annet om «umiddelbart å avvise prinsippet om at tildeling i 2020 skal påvirke grunnlaget for tildeling i 2021».

I brevet understrekes det at bransjen nå sitter med en svært uforutsigbar ordning, hvor det ikke er mulig for den enkelte virksomhet å forutsi resultatet.

Det står også at når ordningen først ble søkbar i mars, og skal dekke perioden 1. januar–30. juni, sier det seg selv at dette er dramatisk da avslagene også omfatter godkjennbare arrangementer som allerede er gjennomført.

Konserthusdirektørene mener også at tildelingen viser manglende forståelse for at turneer må henge sammen.

«Ut fra tildelingslisten er det ikke mulig å gjenkjenne noe gjennomgående prinsipp for tildeling/avslag», skriver de.

– Vi er en sentral del av navet i norsk kulturliv. Vi er flere ganger av ministeren i klartekst lovet forutsigbarhet på å arrangere i stedet for å avlyse. Det siste fra ministeren viser at han enten holder oss for narr eller farer med løgn. Det er sjokkerende å se regjeringen ved kulturministeren holde på slik, sier administrerende direktør i Oslo Konserthus, Jørgen Roll.

SKUFFET: Direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger Konserthus. Foto: Kristian Jacobsen, Stavanger Aftenblad

Dermed stiller Roll seg bak sin kollega i Stavanger, Per-Harald Nilsson, som overfor VG gjentar det han uttalte til Stavanger Aftenblad tidligere i uken.

– Vi ble lovet forutsigbarhet, men vi har dessverre fått det motsatte, sier Nilsson.

– Dette er en statlig næringsstøtte til profesjonelle aktører som opererer i et fritt, konkurranseutsatt marked. Det krever forutsigbarhet og klare tildelingskriterier, sier Nilsson som mener det er påfallende at kulturministeren er overrasket over at 400 millioner ble for lite for en periode på seks måneder i 2021 når det i fjor ble tildelt 668 millioner på tre måneder.

– Smittesituasjonen tillater at vi kan ha arrangementer, men uten tildelinger over stimuleringsordningen må vi stenge og permittere. For oss er det slik at manglene ved stimuleringsordningen er blitt et større hinder enn viruset, sier Per-Harald Nilsson.

VG presiserer at denne uttalelsen ble gitt før nyheten om blant annet arrangementsforbud i Stavanger kom torsdag kveld.

Jørgen Roll påpeker at norske kulturhus årlig avholder over 3000 konserter og arrangementer for over 1, 4 millioner nordmenn.

FORSTÅR FORTVILELSEN: Kulturminister Abid Q. Raja. Foto: Frode Hansen, VG

– Vi skaper grunnlag for hele kulturfeltet, akkurat som en stor festival. Bortsett fra at vi gjør det hver dag, hele året, sier Roll.

Thomas Hansen i Kulturrådet avviste overfor VG onsdag at vedtakene – som skal gjøres i fire omganger – ikke er vilkårlige.

– Kulturrådet har i runde én prioritert å tildele midler til flere aktører fremfor å gi enkeltaktører større andel av midlene, sa Hansen.

Kulturminister Abid Q. Raja uttrykte onsdag samtidig forståelse overfor kulturbransjen og ville «si til hver og en av dem som har fått avslag at jeg forstår dere godt, og jeg kjenner deres smerte, frustrasjon og fortvilelse dypt inni meg».

– Det var først fredag 9. april, altså sist fredag, at vi ble klar over de endelige tallene fra Kulturrådet. Allerede på mandag sa jeg til BT at vi jobber på spreng med saken. Da rammene for våren 2021 ble satt, i forbindelse med budsjettbehandlingen desember 2020, var smittesituasjonen og antallsbegrensning en annen enn hva den er i dag, etter at det muterte viruset ble påvist i januar. Dette har endret de økonomiske forutsetningene i ordningen, skriver kulturministeren i en e-post til VG.

– Og det jeg vil si er at jeg trenger litt tid til å gå de nødvendige rundene med både beregninger og vurderinger, jeg lover dere at jeg har knapt tenkt på noe annet siden fredag, og jeg kommer så snart det lar seg gjøre tilbake med løsninger. I mellomtiden har vi oppfordret alle til å søke igjen, og vi utsatte også søknadsfristen. Det kommer flere søknadsrunder for hele perioden, for januar til juni, skriver Raja.