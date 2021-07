POPSTJERNE: Gwen Stefani, her avbildet i 2019. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Gwen Stefani viser frem brudekjolen

Gwen Stefani (51) festet i både lang og kort kreasjon da hun giftet seg med Blake Shelton (45).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Musikerparet ble smidd i Hymens lenker i en intim seremoni hjemme på Sheltons ranch i Oklahoma lørdag.

Natt til mandag norsk tid delte bruden bilder på Instagram, både på historiefunksjonen og som egne innlegg. Der viser den tidligere No Doubt-vokalisten at hun hadde stroppeløs, fotsid Vera Wang-brudekjole da hun sa ja – og at hun senere skiftet til kort-kort og boots.

Trolig var det samme kjole med mulighet for å ta av det lange partiet. Stefani har merket alle bildene med Vera Wang.

«Man trenger en partykjole når man gifter seg med Blake Shelton», skriver 51-åringen under bildet i mini-brudekjolen.

«3. juli 2021. Drømmer blir til virkelighet!!! Blake Shelton, jeg elsker deg», skriver Stefani under bildeserien, der man også ser bryllupskaken.

Shelton, en av verdens mest berømte countryartister, bar dress under vielsen, men skiftet til jeans senere på kvelden, skriver People.

VG skrev fredag om at stjerneparet hadde søkt om ekteskapslisens noen få dager i forveien, noe som indikerte nært forestående vielse. En lisens er nemlig gyldig i bare ti dager etter at søknaden er innvilget.

Page Six kunne mandag vise frem bilder fra det som var et spesialbygd lite bryllupskapell på gården til countrystjernen. Avisen hadde også video av stivpyntede gjester med gaver på vei til stedet.

Brudeparet selv var det ingen som fikk snikfotografert. Dermed fikk de to selv æren av å være først ute med å vise frem bildene.

De to møttes for snart seks år siden, som dommerkolleger i «The Voice». Han var da nyskilt fra countrystjernen Miranda Lambert (37), mens hun hadde brutt med musiker Gavin Rossdale (55).

For Shelton er dette ekteskap nummer tre. Han var først gift med ungdomskjæresten Kaynette Williams (2003–2006).

