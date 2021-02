RAPPEREBELL: Tekashi 6ix9ine, her i Italia i 2018. Foto: Luca Bruno / AP

Tekashi 6ix9ine: − Ned nesten 30 kilo

Den skandaleombruste New York-rapperen (24) gikk «i dekning» i et halvt år for å komme i form.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Tekashi 6ix9ine, som egentlig heter Daniel Hernandez, forteller selv om livsstilsendringen i et innlegg med flere bilder på Instagram.

Der forklarer 24-åringen at han har holdt seg unna offentligheten i seks måneder. Først for to uker siden begynte han å poste innlegg igjen.

«Hei folkens», skriver 6ix9ine, før han opplyser om at den egentlige grunnen til at han forlot Instagram og musikken såpass lenge, var at han hadde gått veldig mye opp i vekt.

«Jeg var større enn jeg noensinne hadde vært før», forklarer musikeren, som i fjor vår slapp ut av fengsel for å sone resten av dommen hjemme i husarrest med elektronisk fotlenke.

Den omstridte musikeren, som i 2019 ble dømt til to års fengsel for utpressing, våpenkriminalitet og salg av narkotika, har astma og sto i fare for å bli smittet av corona bak murene.

6ix9ine betror nå at han etter løslatelsen satt i ro og brukte det meste av tiden på å spise. Da vektskålen nærmet seg 100, bestemte han å ta grep.

«Jeg valgte å legge musikken til side for å fokusere på meg selv, og nå er jeg her – nesten 30 kilo lettere», skriver han.

6ix9ine avslutter innlegget med å råde alle sine 23,3 millioner følgere på Instagram til selv å ta kontroll over eget liv.

«Ikke la noen fortelle deg at det du ønsker deg er umulig. For det er løgn!»

Rapperebellen opptrådte for første gang på norsk jord sommeren 2018, på Sentrum Scene i Oslo. Han er kjent for låter som «Gummo», «Billy», «Keke» og «Rondo».

