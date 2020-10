ROCKELEGENDE: John Fogerty reagerer sterkt på at Trump-kampanjen bruker en av hans sanger. Dette bildet er fra en konsert Fogerty holdt i Oslo Spektrum i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Vil stoppe Trump fra å bruke sangen hans

John Fogerty (75) tidligere vokalist i Creedence Clearwater Revival, har gått rettens vei for å stoppe Donald Trump fra å bruke en av gruppens mest kjente låter «Fortunate Son» i forbindelse med valgkampen.

Nå nettopp

– Han bruker mine ord og min stemme for å formidle et budskap jeg ikke kan stå for, skriver John Fogerty på Twitter.

Sangen ble skrevet i 1969 på et tidspunkt da krigen i Vietnam var på sitt verste. Flere amerikanske medier, deriblant NME og USA Today skriver at Fogerty har fått utstedt en såkalt «cease and desist order» som skal stoppe president Trumps valgkamp-orgianiasjon fra å bruke sangen.

– Jeg er selv Vietnam-veteran og skrev «Fortunate Son» fordi jeg var opprørt over at noen kunne slippe unna militærtjeneste fordi de hadde penger eller gode politiske kontakter. Det handlet også om rike mennesker som ikke betalte den skatten de burde betale – og Trump er en god representant i så henseende, skriver Fogerty videre på Twitter.

Den tidligere vokalisten og grunnleggeren av Creedence Clearwater Revival føyer seg dermed inn i rekken av kjente artister som prøver å hindre presidenten i å bruke deres sanger i forbindelse med valgkampmøter.

Tidligere denne uken fikk også Phil Collins utstedt en «cease and desist order» etter at Trump-kampanjen brukte «In The Air Tonight» på et valgkampmøte.

Andre som har reagert mot president Trump er ifølge NME artister som Neil Young, Dexys Midnight Runners, Panic! At The Disco, The Rolling Stones, Linkin Park, og Tom Petty.

Flere av dem har truet Trump-kampanjen med å gå rettens vei dersom de fortsetter å bruke musikken deres.

Publisert: 18.10.20 kl. 17:10