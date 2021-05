Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

TIX svarer på kritikk om PR-strategi: − Kjipt å lese

I et blogginnlegg får MGP-vinneren kritikk for sin PR-strategi i forkant av Eurovision Song Contest i Rotterdam. Det synes han selv er kjipt.

Av Anne Bjørg Vaa

Mandy Pettersen skriver i et innlegg på ESC Norge at hun er oppriktig skuffet over at TIX og teamet hans ikke har tatt dette oppdraget på større alvor, og satt seg inn i hvor mye Eurovision betyr for veldig mange. EscNorge er en nettside drevet av MGP-fans.

Mandy Pettersen er stor fan av Eurovision Song Contest. Hun er også styreleder for escNorge, som er en nettside drevet av fans. Foto: Privat

Pettersen som kaller seg for en hardbarket Eurovision-fan mener at artisten og teamet hans ikke har promotert seg selv og Norge godt nok ute i Europa.

I innlegget skriver hun:

«Det ulmer i deler av fanmiljøet og folk klør seg i hodet av undring over hvorfor den norske artisten ikke ønsker å prate med dem og utnytte muligheten til gratis promotering av seg selv, låten sin og ikke minst Norge».

Til VG sier Pettersen at hun forstår at corona kan har spilt inn, men at det har vært digitale arrangement med Eurovision-fans fra hele Europa, hvor han kunne ha deltatt hvis han hadde hatt mulighet.

– Medier i utlandet plukker opp det fanmiljøet snakker om, sier hun.

– Kjipt å lese

Andreas «TIX» Haukeland ønsker ikke å svare på kritikken til VG, men viser til en kommentar han skrev under innlegget til escNorge på Facebook.

Der skriver han blant annet at han synes at dette var kjipt å lese og at han er lei for det hvis han har skuffet noen. I kommentaren legger han også stor vekt på at han har brukt all den tiden han har hatt til å jobbe med forberedelser mot Eurovision Song Contest.

– Jeg har ikke sovet en hel natt siden oktober. For min del finnes det ikke så mye mer jeg kan ofre.

Han avslutter innlegget med å skrive:

«Jeg har en historie å fortelle som ingen norsk artist har formidlet før, og den skal fortelles med et snev av varsomhet. Jeg gjør virkelig mitt aller beste her.»

Kommentaren har over 1400 likes.

– Har ikke kunnskap om alt som skjer i kulissene

Prosjektleder for MGP i NRK, Stig Karlsen, sier til VG at han synes det er flott at fansen ikke kan få nok av TIX. Samtidig minner han fansen på at de ikke vet om alt som kommer til å komme.

– Fansen har naturligvis ikke kunnskap om alt som skjer i kulissene, og realiteten er at TIX og hans team i Universal har hatt fullt program etter MGP-seieren. TIX har jobbet mye med forberedelser til Eurovision, både med opptredenen han skal gjøre i Rotterdam, men også med intervjuer og programproduksjon for internasjonale og norske medier, sier Karlsen som fortsetter:

– En del av dette materialet er fortsatt ikke publisert. TIX har også nylig spilt inn en video til MGP-låten «Fallen Angel». Med sitt tette program har han måttet gjøre smarte prioriteringer. Det er mer enn to uker til vår norske representant står på scenen i Rotterdam, og alle involverte er ladet og klare for fortsettelsen.

– Tar selvkritikk på timingen

På spørsmål om hvordan Pettersen tror denne kritikken kan påvirke artisten så tett opp mot avreise til Rotterdam, svarer hun:

– Jeg tar selvkritikk på timingen. Samtidig tenker jeg at de har en uke før de reiser og to uker der nede før det braker løs. Jeg ønsker bare at han skal gi jernet og vise hvor flott han er. Man kan kalle denne kritikken for et lite vink fra fansen om at Europa har lyst til å snakke med han. Jeg håper han finner rom og krefter til det.

Pettersen sier videre at hun virkelig håper TIX får oppleve den store drømmen om å ta Norge videre til Eurovision-finalen og synes det er viktig at han har belyst psykisk helse med musikken sin.

– Det er et viktig budskap han belyser, og psykisk helse er like viktig i Albania og Italia som Norge.

Til slutt vil Pettersen påpeke at dette ikke er kritikk mot Andreas Haukeland som person, men at dette handler om artisten TIX og hvordan hele apparatet rundt han har lagt opp PR-strategien.

Finalen av Eurovision Song Contest blir arrangert i Rotterdam i Nederland 22. mai. Dette er den 65. utgaven av musikkonkurransen.

Tidligere i år måtte Dagbladets anmelder spise pannebåndet til TIX på NRK-«Debatten» ettersom han hadde lovet å gjøre det hvis TIX vant MGP.