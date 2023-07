POPDRONNING: Adele, her på scenen i London i fjor.

Adele advarer fansen: − Dere våger ikke!

Adele (35) har lite til overs for folk som kaster ting opp på scenen og serverte en kraftsalve i Las Vegas i helgen.

Kortversjonen Superstjernen brukte i helgen saftige gloser og humor for å formidle budskapet om ikke å kaste ting opp på scenen når folk opptrer.

Kelsea Ballerini (29), Bebe Rexha (33) og Pink (43) har alle nylig opplevd å få uønskede «gaver».

At artister opplever å få ting kastet mot seg, er ikke nytt. Men iblant blir det skikkelig dårlig stemning – også i Norge – som da Morrissey tente til da noen kastet øl på ham i 2009.

Den mest kjente episoden er da David Bowie fikk en kjærlighet på pinne i øyet under Norwegian Wood-festivalen i 2004. Vis mer

– Har dere fått med dere at folk ser ut til å glemme hvordan man oppfører seg på konsert for tiden? ropte Adele ut i forsamlingen i Ceasar's Palace Hotel & Casino.

– De kaster dritt på scenen, har dere sett det? spurte hun og fortsatte, ispedd saftige gloser og en god dose humor:

– Dere våger ikke, dere våger ikke å kaste noe på meg. Jeg skal faen meg drepe dere, sa balladedronningen.

Videoer av opptrinnet spres nå i sosiale medier. Daily Mail har lagt ut klipp på TikTok:

Men det skal altså presiseres at Adele hadde en munter tone, til tross for et noe alvorlig budskap.

Hun lo og smilte – og avfyrte selv en såkalt T-skjorte-kanon ut mot publikum.

– Slutt å kaste ting på artister, sa hun før lattermild fleipet om at hun selv kan kaste ting på publikum.

En rekke uheldige «scenekast» har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

Kelsea Ballerini (29) måtte i forrige uke bråstoppe midt i sin opptreden i Idaho etter å ha blitt truffet i øyet av et armbånd.

Riktig galt gikk det da Bebe Rexha (33) fikk en mobiltelefon i ansiktet i New York for snart to uker siden. Hun endte på sykehus.

Pink (43) ble utsatt for en annen sær hendelse forrige helg, da hun opptrådte i London.

Da kastet en kvinne en liten pose med noe pulver opp på scenen. Innholdet i posen skal ha vært asken etter kvinnens døde mor.

At artister får ting kastet opp på scenen, er ikke nytt. Mange er vant med å få «servert» alt fra undertøy til blomster og kosedyr.

Bowie fikk pinne i øyet

Men iblant blir det ekstremt dårlig stemning – og så i Norge. I 2009 forlot en rasende Morrissey (64) scenen i Oslo etter at noen hadde kastet øl på ham.

Verre var det da David Bowie opptrådte under den norske Norwegian Wood – festivalen i 2004. En publikummer kastet en kjærlighet på pinne opp på scenen, og pinnen ble stående i rockeikonets venstre (og fra før svært svaksynte) øye.

– Jeg har bare ett øye, din jævla idiot. Heldigvis traff du det riktige! ropte Bowie ut i forsamlingen.

Bildet av Bowie med en lollipop i øyet, tatt av Dagbladets Henning Lillegård, er gjengitt i blant annet boken «Norwegian Wood 1992 – 2011» av Tom Stalsberg.

KJÆRLIGHETEN: VG MØTTE I 2016 Sten Randers Fredriksen, som har tatt vare på kjærligheten som traff David Bowie i øyet.

Den avdøde rockelegenden måtte ha legehjelp til å få kjærligheten ut, og saken fikk (og får fortsatt) internasjonal oppmerksomhet.

2016: Her er kjærligheten som skadet Bowie

Mange husker også hvor sint Justin Bieber ble da han besøkte Norge i 2015, og han trodde at noen sølte vann på scenen.

Også den saken vakte oppsikt i utlandet. Kvinnen som den gangen ufortjent fikk skylden, har flere ganger uttalt seg om saken.

