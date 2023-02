RUSKETE, MEN ELSKELIG: Det finnes langt skadeligere budskap å hamre inn enn «elsk deg selv!». Da får litt rusk i maskineriet underveis tolereres, mener VGs anmelder

Konsertanmeldelse: Lizzo, Oslo Spektrum: Positive vibber

Elsket du ikke deg selv i Spektrum i kveld, var det ikke Lizzos feil.

Sto Melissa Viviane «Lizzo» Jefferson for fjorårets beste låt med disco-frekkasen «About Damn Time»? Ifølge Grammy-juryen er svaret et ubetinget ja.

Sikkert er det at singelen – og «Special», fjerdealbumet den er hentet fra – representerer livsbejaende r&b og popmusikk på sitt mest karismatiske. Men Lizzo er mer enn bare meloditeft, stemmeprakt og rapflyt, selv om disse elementene også er på plass.

Som stor, svart og stolt amerikansk kvinne med et skarpt blikk på nødvendigheten av selvaksept er hun viktig også utover sine rent musikalske kvaliteter.

På sitt beste er Lizzo en artist som kan redde unge liv, kun i kraft av hvem hun er og hva hun står for.

SELVHJELP OG KLESREKLAME: Lizzo hadde begge deler på konserten i Oslo Spektrum.

Oslo Spektrum er første stopp på europaturneen The Special Tour, og mye av spenningen i forkant av konserten knytter seg til hvordan hun vil forvalte posisjonen hun har.

Blir dette en to timer lang tonesatt selvhjelpsseanse for et publikum som i bunn og grunn har kjøpt billetter til en popkonsert? Eller våger hun å la sin ikke ubetydelige samling gode låter bære budskapet denne kvelden?

En reklamevideo for hennes eget klesmerke Yitty er uansett en småklam og lett respektløs oppladning til showet.

Ikke minst når den faktiske oppvarmeren, London-sangeren Bree Runway, har levert et forbilledlig poengtert og effektivt mini-sett.

ANSTRENG DEG: Lizzo gjør det best når hun jobber for det, mener VGs anmelder.

Les også Plateanmeldelse: Lizzo – «Special»: Sommerlig selvhjelp Livsbejaende popmusikk blir ikke mer karismatisk enn dette.

Konserten braker løs med «The Sign». Bandet virker umiddelbart håpløst ivrig og overspillende, slik bare innleide amerikanere kan være. Men hovedpersonen synger både den og påfølgende «2 Be Loved (Am I Ready)» med energi, innlevelse og presisjon nok til å bære hele greia på egen hånd.

«Soulmate», «Grrrls» og en regelrett sexy «Boys» fortsetter oppturen. Til sammenligning blir «Tempo», som ristes løs av en heslig gitarsolo og dansernes rumper, en liten nedtur rent musikalsk. På «Naked» synger hun direkte falskt.

Så er vi brått over i sekvensen av showet hovedpersonen selv har døpt terapi-delen.

«Jerome» og «Break Up Twice» gjør seg godt fra psykologsofaen, mens Lauryn Hills «Doo Wop (That Thing)» blir en pustepause for Lizzo.

«Special» kommer uten SZA, men langt mer alvorlig også uten stemmekontroll gjennom store deler av låten. Lizzo synger helt klart best når hun virkelig anstrenger seg. Mot slutten tar låten seg dog opp, godt hjulpet av allsang.

UTSTRÅLING: Og et dugelig knippe gode låter, hjelper Lizzo og publikum gjennom kvelden på Oslo Spektrum.

Les også Lizzo dater ny mann Artist Lizzo (33) bekrefter at hun fortsatt dater den mystiske mannen hun ble fotografert sammen med på Valentinsdagen.

«Birthday Girl» blir til en bursdagssang for en av de fremmøtte, og på forrykende «Everybody’s Gay» får det kvinnelige bandet får bevise at de er like muskuløse (og harry) som ethvert av sine mannlige motstykker.

Men med unntak av en uimotståelig sjarmøretappe under «Cuz I Love You», preges den avsluttende delen av seansen av ujevnt låtmateriale, vekslende vokalprestasjoner, høykompetent fløytespill og sjarmerende interaksjon med fans. I det minste frem til hits som «Truth Hurts», «Good As Hell» og «About Damn Time» truer med å røske Spektrum løs fra fundamentet.

Lizzos utstråling som scenepersonlighet er imponerende, og 32-åringens grep om publikum er ubestridelig fra start til slutt.

I tillegg finnes det langt skadeligere budskap å hamre inn enn «elsk deg selv!». Da får litt rusk i maskineriet underveis tolereres.