VOND FORTID: Her jubler Alessandra og hennes dansere over plassering i andre halvdel av lørdagens Eurovision-finale, men i et ferskt intervju avslører Alessandra at hun ikke nødvendigvis var like lykkelig som barn hele tiden.

Alessandra: − Jeg ble mobbet

LIVERPOOL (VG) I et ferskt intervju åpner Norges Eurovision-artist Alessandra Mele (20) opp om at hun ble mobbet som barn og at det har bidratt til å gjøre henne til den hun er i dag.

Kortversjonen Norges Eurovision-artist, Alessandra Mele, åpner opp om mobbingen hun opplevde som barn i et intervju med musikkmagasinet NME.

Hun forklarer at "Queen of Kings", hennes Eurovision-bidrag, handler om empowerment og hvordan mobbingen formet henne som person.

Mele, som nylig kvalifiserte seg for Eurovision-finalen, måtte hvile stemmen og avlyse en opptreden onsdag kveld.

MGP-general Stig Karlsen forsikrer at det ikke er noen dramatikk, men at prioriteringer må gjøres for at hun skal være i toppform til finalen. Vis mer

Det er i det velrenommerte musikkmagasinet New Musical Express (NME) at Alessandra bruker begrepet empowerment – altså en prosess for å styrke og ansvarliggjøre seg selv, slik at man får makt og myndighet over sin egen tilværelse – når hun forklarer meningen med sitt Eurovision-bidrag, «Queen of Kings».

Og det startet med vonde opplevelser allerede på som barn.

– Jeg ble mobbet som barn. Jeg husker at jeg tenkte; «OK, jeg orker ikke dette mer ... Jeg må komme meg vekk herfra». Og den avgjørelsen endret hele livet mitt. Jeg fikk masse selvtillit av det, og jeg tror dette er den viktigste årsaken til at jeg er den jeg er nå, sier Alessandra i intervjuet.

Hun legger til at dette definerende øyeblikket i hennes liv også er årsaken til hennes medvirkning i Eurovision – for å spre nettopp dette budskapet gjennom sin musikk.

– Det representerer noen – en dronning som har gått gjennom mye i løpet av livet sitt, men samtidig lært så mye av det, sier Alessandra og medgir at hun snakker om seg selv når denne dronningen takler sine egne problemer på en direkte måte:

– Jeg ser meg selv i henne. Jeg tror mange kan se seg selv i «Queen of Kings» fordi alle går gjennom sitt og noen ganger er det vanskelig å stå i det, sier hun til NME.

VG har vært i kontakt med Alessandra Mele om utfyllende kommentar rundt mobbingen i barndommen. Hun har ikke ønsket å utdype uttalelsene i NME-intervjuet.

I Liverpool har Alessandra onsdag blitt tvunget til å hvile stemmen, etter semifinaleinnsatsen tirsdag kveld som førte til finaleplass i Eurovision kommende lørdag. En planlagt opptreden for europeiske fans i Eurovision Village måtte da avlyses.

NRKs MGP-general Stig Karlsen måtte gå ut og berolige alle nordmenn at det «ikke lå noe dramatikk i dette».

– Men vi har måttet gjøre noen prioriteringer for at hun skal være i toppform for prøver på fredag, og den store finalen på lørdag, sa Karlsen i en uttalelse.

Det ble en nervepirrende seanse for Alessandra og hele Norge under tirsdagens semifinale. Av ti land som kvalifiserte seg for finalen lørdag ble Norge ropt opp aller sist.

– Det var forferdelig, vi var kjempenervøse, sa Alessandra selv om spenningen i greenroom da VG møtte henne etter semifinalen natt til onsdag.

– Men alle hadde troa, la hun til.