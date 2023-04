Lewis Capaldi: Tourettes truer karrieren

Den 26 år gamle skotske popstjernen er klar på at han kan måtte gi seg som artist dersom tilstanden forverrer seg.

Capaldi ble diagnostisert med Tourettes syndrom i fjor høst. Den gangen forklarte han åpenheten rundt tilstanden med at han ikke ville «folk skulle tro at han gikk på kokain eller noe sånt».

I et nytt intervju med The Times sier Lewis Capaldi – mannen bak monsterhiten «Someone You Loved» – at å lage musikk og stå på scenen gjør symptomene hans verre.

– Det er å lage musikk som gjør dette med meg, ellers kan jeg være fin i månedsvis. Det er en merkelig situasjon. Akkurat nå er det verdt det, men om jeg kommer til et punkt der jeg gjør ubotelig skade på meg selv, så slutter jeg, sier Capaldi til The Times.

– Jeg hater å overdrive, men det er faktisk en mulighet for at jeg må gi opp musikken, sier han.

Les også Konsertanmeldelse: Lewis Capaldi, Oslo Spektrum: Snufsete sjarmtroll Det er vanskelig å bli klok på Lewis Capaldi. Et hengivent Oslo-publikum gjør det imidlertid en smule lettere.

Ifølge Helsenorge er Tourettes syndrom en tilstand med tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd.

Det er ikke mer enn en drøy måned siden at fansen måtte ta over vokalen i «Someone You Loved» under en konsert i Frankfurt fordi Capaldi kjente på slike tics.

SLITER MED TICS: Lewis Capaldi frykter han må slutte med musikk om tilstanden hans blir verre.

Han holdt også konsert i Oslo Spektrum bare noen dager senere, der han ble belønnet med terningkast fem av VGs anmelder.

Lewis Capaldi slo gjennom med et brak med «Someone You Loved» i 2019 som toppet listene i Storbritannia i seks uker. Den gikk også til topps på Billboard Hot 100 i USA.

Debutalbumet som låten er hentet fra – med den noe uortodokse tittelen «Divinely Uninspired to a Hellish Extent» – ble dette årets bestselgende album og toppet også albumlista i seks strake uker.

Det er ventet at Lewis Capaldi kommer til å gå nærmere i detalj om sin tilstand og hvordan dette påvirker karrieren hans når Netflix-dokumentaren om ham. «How I’m Feeling Now» har premiere onsdag denne uken.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken ble Tourettes syndrom omtalt som en sykdom. Dette ble endret til «tilstand» mandag 3. april klokken 14.01.

