DRAMATISK LOOK: Billie Eilish under Met-gallaen i New York i mai i år.

Billie Eilish raser mot kritikk: − Tullinger

Popstjernen Billie Eilish (21) har 109 millioner følgere på Instagram, men er ikke redd for å refse dem hvis de ikke oppfører seg.

Eilish gir rett som det er reprimander til alle som kritiserer hennes stil og uttrykk. Nå har hun gjort det igjen.

I helgen rant det nemlig over for den amerikanske popkometen, skriver CNN, som gjengir en rekke av utbruddene Eilish kom med på InstaStory.

«Jeg brukte de fem første årene i min karriere på å bli fullstendig UTSLETTET av dere tullinger fordi jeg var gutteaktig og kledde meg som jeg gjorde. Konstant fikk jeg høre at jeg ville bli hottere om jeg var mer kvinnelig», tordnet Eilish.

NACHSPIEL: Billie Eilish på Vanity Fair-festen etter årets Oscar-galla i Los Angeles.

21-åringen delte en rekke bilder av seg selv og skrev at når hun «nå omsider er selvsikker nok til å kle seg feminint og i ettersittende klær», så er det også feil.

«Da er det liksom: «Hva skjedde med henne? OMG, hun er ikke den samme Billie. Nå er hun som alle andre». Bla, bla, bla», skrev Eilish og brukte ord som «skikkelige idioter».

«La kvinner være kvinner!» skrev hun.

Men hun ga seg ikke med det.

PÅ SCENEN: Billie Eilish under Estereo Picnic Music Festival i Colombia i mars i år.

«FUN FACT» Visste dere at kvinner kan ha mange uttrykk!!!!!??? Sjokkerende, ikke sant??. Tro det eller ei, men kvinner kan faktisk interessere seg for flere ulike ting», skrev 21-åringen sarkastisk.

Eilish følte også for å presisere at det å være feminin og kvinnelig, ikke er det samme som å være svak.

«Og tenk å ville uttrykke seg på ulike måter ved ulike anledninger. OMG. Så uhørt og utenkelig», lød det fra superstjernen.

MARILYN-LOOK: Billie Eilish på Met-gallaen i New York i september 2021.

Det er ikke første gang Eilish tar til motmæle så det synger.

I 2021 betrodde hun i et bladintervju at hun mistet 100.000 følgere i sosiale medier fordi hun hadde skiftet stil.

Eilish, som nylig ble singel etter bruddet med Jesse Rutherford (31), kan imidlertid ikke klage på at hun ikke har fans. I tillegg til sine nær 110 millioner følgere på Instagram, har hun nær 50 millioner følgere på TikTok.

GRAMMY: Billie Eilish på prisutdeling i mars 2021.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, som hun opprinnelig heter, slapp sitt første album i 2019 – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Det ble en braksuksess, og siden har hun satt den ene rekorden etter den andre og høstet en haug med priser.

I fjor kom oppfølgeralbumet «Happier Than Ever».

Eilish har imidlertid vært åpen om at medaljen har en bakside. Ikke minst har hun mange intervjuer snakket om hvor vanskelig det er forholde seg til hva andre og sier om henne, om alt fra utseende og kropp til holdninger.

