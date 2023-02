Kommentar

Konsertanmeldelse: Röyksopp, Oslo Spektrum: Soppturen fortsetter

Norges fremste elektronikaduo vil by på både konsert og raveparty – og lykkes delvis med begge deler.

Si hva du vil om «Profound Mysteries», Röyksopps tredelte album fra i fjor, men det er verken spesielt dypt eller spesielt mystisk.

Gjenkjennelighet er snarere gjennomgangstemaet i disse tre albumlange utgivelsene – fra duoens svevende analogsynth-fetisjer og valg av vokalister til den delikate balansen mellom tålmodig oppbygd storhet og uforløst kjedsommelighet, samt den ikke altfor aktive jakten på en ny hit à la «Eple» eller «Poor Leno» – to norske elektropop-klassikere som absurd nok bikker 22 i år.

Den temmelig udiskutable elefanten i rommet: Fyllstoff forekommer så definitivt blant disse 30 låtene.

Alle låtene fra «Profound Mysteries» kom imidlertid utstyrt med en kunstnerisk gjennomarbeidet filmsnutt, og det er kanskje nettopp det visuelle store deler av kveldens forventninger er knyttet opp mot.

Med mindre Torbjørn Brundtland og Svein Berge har fått med seg noen lys levende mennesker på opplegget sitt, da.

Tromsøværingene sparker i gang showet i Spektrum med et par sanger fra «Profound Mysteries». To rødkledde figurer synger tilsynelatende «Impossible», selv om det åpenbart er Alison Goldfrapps stemme vi hører.

Både den og påfølgende «This Time, This Place» tjener imidlertid på å bli fremført kompromissløst og hardt, både sonisk, lysmessig og scenografisk. I tillegg skimtes en gjestevokalist på sistnevnte låt. Beki Mari?

Lydnivået i Spektrum nærmer seg tidvis grensen for hva som er akseptabelt, i begge ender av skalaen, men volumet må likevel sies å være en essensiell del av showet.

En tung og kul «The Girl and the Robot» kommer utstyrt med dansere, men mangler hovedpersonen. Også «Monument» serveres uten Robyn. Her faller duoen gjennom for første gang i kveld – blått scenelys og livetromming kompenserer ikke for en av verdens mest karismatiske vokalister.

Til gjengjeld er både Astrid S og Susanne Sundfør tungt til stede i settet. Førstnevnte injiserer sårt tiltrengt ung energi i «Let’s Get it Right» og «Breathe». Sundfør gjør det Sundfør gjør – smått haltende på «If You Let Me», klint opptil scenetaket uten sikkerhetsnett på «Running to the Sea» og nærmest forgjeves popfantastisk på «Never Ever».

Brundtland og Berge er nemlig temmelig bevisste på hva de ønsker å kommunisere denne kvelden («Oslo!»), og introduksjon av vokalister er ikke på menyen.

Det er for så vidt streit nok. Men når slapp laser, monokromt scenelys og røyk som siver ut så standhaftig at man må myse for å skimte de involverte aktørene utgjør det visuelle uttrykket, føles det hele en smule enkelt i et lokale som Oslo Spektrum.

Tidvis oppleves det litt som om Röyksopp aller helst skulle arrangert et rave i kveld. Det gjorde de for så vidt også – med delvis gnistrende resultat. Men de lyktes ikke helt med å flytte klubben over i konsertlokalet, eller motsatt.

Like fordømt: En tilfredsstillende sopptur, også denne gangen.

