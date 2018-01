BLIR TOLKET: Hans Petter Aaserud er i sentrum under kveldens «Hver gang vi møtes». Foto: SKJERMBILDE/TV 2

«Hver gang vi møtes»-deltakerne tolker Trang Fødsel: – Treffende på flere måter

Publisert: 20.01.18 20:15

Hans Petter Aaserud (45) tar steget inn i rampelyset for å få låtene sine tolket. VGs anmelder Tor Martin Bøe gir terningkast for kveldens opptredener.

Det blir tårevått i kveldens episode av «Hver gang vi møtes» under tolkningen til Christel Alsos av låten «Hei, her er jeg». Artisten har vært åpen om at hun gikk rett fra et samlivsbrudd til innspillingen , noe som preget henne.

Trang Fødsel-vokalist Aaserud, om lørdag får låtene sine tolket, har gjennom karrieren styrt unna oppmerksomheten.

Til VG har han tidligere fortalt at det å få tolket låtene sine i «Hver gang vi møtes» er en ære han ikke kunne takke nei til.

Først ut med sin tolkning er Tshawe Baqwa, som står på scenen med låten «Drømmedame».

VGs anmelder Tor Martin Bøe trillet firer på terningen, og mente framførelsen var «treffende på flere måter».

