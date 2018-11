GODE TIDER: Kygo (Kyrre Gørvell-Dahl) fortsetter å gjøre gode penger og øker sin private formue, skriver Dagens Næringsliv. Foto: John Salangsang / TT NYHETSBYRÅN

Kygo og Alan Walker soper inn millioner

De to Fana-guttene økte formuene til en samlet sum av over 60 millioner i fjor , viser tall Dagens Næringsliv har samlet inn fra Skattelistene.

06.11.18

Kygo - Kyrre Gørvell-Dahll (27) - er den som har lengst fartstid og tjente i fjor 5, 5 millioner kroner og økte formuen til 52, 4 millioner kroner.

Alan Walker (21) er mer beskjeden formuemessig - 9, 7 millioner - men dro inn hele 12 millioner kroner i 2017, viser tallene fra DN. Skattelistene er klare onsdag morgen.

Samtidig vil ingen av de to havne på fattigkassa på en stund selskapsmessig, heller. Kygo står i Brønnøysundsregistrene oppført med et enkeltmannsforetak og som eneeier i Kygo AS som i 2017 fikk et overskudd på over 48 millioner kroner mot 44 millioner kroner året før.

Siden 2015 har Kygos evner innen tropical house ført til at egenkapitalen i selskapet hans har økt i rakettfart fra 3, 8 millioner til bunnsolide 85,6 millioner.

Tidligere i høst etablerte Kygo også selskapet Playday Venture AS. I tillegg gjør Kygo gode penger gjennom sitt britiske datterselskap Sonnicx Music , samt at han fronter sin egen kleslinje Kygo Life AS som i 2017 fikk et underskudd på 12 millioner kroner.

Kygo eier selv en fjerdedel av Kygo Life AS gjennom sitt hovedselskap Kygo AS.

Alan Walker står også oppført i Brønnøysundsregistrene med et enkeltforetak, samt som eneeier av hovedselskapet Alan Walker AS. I fjor hadde dette selskapet et overskudd før skatt på vel 9 millioner kroner.