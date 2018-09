SØRGER OVER EKSEN: Ariana Grande la fredag ut et innlegg hvor hun sørger over Mac Miller. Her fra Met-gallaen tidligere i år. Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Ariana Grande om eksens dødsfall: – Du var min kjæreste venn

MUSIKK 2018-09-15T06:55:52Z

Én uke etter Mac Millers død legger superstjernen ut en rørende tekst om ham.

Publisert: 15.09.18 08:55

Forrige fredag ble rapperen Mac Miller, eller Malcolm James McCormick som er hans egentlige navn, funnet død i sitt hjem i San Farnando Valley.

Det er foreløpig ikke klart hva han døde av, men han har tidligere slitt med rusproblemer.

26-åringen var i et forhold med Ariana Grande i to år, men paret gikk fra hverandre tidligere i år.

Nå sørger hun over tapet av ekskjæresten på Instagram.

– Jeg har beundret deg siden dagen jeg møtte deg da jeg var 19, og det vil jeg alltid gjøre. Jeg kan ikke tro at du ikke er her lenger, skriver hun under en video av Mac Miller som ler og gjemmer seg for kameraet.

– Vi har snakket om dette. Så mange ganger. Jeg er så sint, jeg er så trist at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, skriver hun.

Grande skriver at hun beklager over at hun ikke kunne «fikse» ham eller fjerne smerten hans.

– Du var min kjæreste venn.

Hun avslutter innlegget med å kalle Miller den snilleste og søteste sjelen med demoner han ikke fortjente.

– Jeg håper du er ok nå. Hvil.

Ariana Grande fant i sommer lykken med komiker Pete Davidson, og forlovet seg med ham en måned senere.

Dødsårsaken til Miller er foreløpig ikke fastslått , til tross for at obduksjonen er gjennomført. Det kan ta uker eller måneder før det endelige resultatet er klart.