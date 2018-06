POP-PRINSESSE: Demi Lovato, her på Amerikcan Music Awards for et halvt år siden. Foto: Jordan Strauss / AP

Demi Lovato sier unnskyld for dårlig spøk

Publisert: 04.06.18 08:47

To dager etter at hun sto på scenen i Oslo Spektrum, røpet popstjernen Demi Lovato (25) en episode som fikk fansen til å se rødt.

Den amerikanske stjernen er på verdensturné, og fredag sang hun seg til en femmer på terningen fra VGs anmelder.

Men mellom slagene kommuniserer Lovato gjerne med fansen. Søndag hadde hun en «spørsmål og svar»-seanse på Twitter , hvor hun har over 57 millioner følgere.

Der fikk stjernen spørsmål om hva som var den morsomste spøken hun hadde utsatt noen for, noe hun ikke nølte med å svare på. I meldingen, som siden er blitt slettet, betrodde Lovato at hun en gang betalte en prostituert kvinne for å overraske livvakten sin, Max.

« Jeg hyret en kvinne en natt i Las Vegas og sendte henne til Max’ hotellrom. Hun snek seg inn på hans rom uten tillatelse og tok ta i hans edlere deler. Han freaket ut noe så inne i h ..., hahahaha », skrev Lovato ifølge nyhetsbyrået Wenn .

Problemet var at mange fans slett ikke lo. Derimot reagerte de med avsky og tvitret tilbake at de mente hendelsen var en form for overfall og seksuell trakassering – og at det Lovato skildret, ikke var mer akseptabelt fordi hun gjorde det mot en mann.

Lovatos umiddelbare reaksjon på protestene, var: « Jeg sverger at jeg kunne tvitret noe om å ha lyst på jelly beans, og det ville ha støtt noen ».

Etterpå skrev hun til fansen at «de ikke trenger å opplyse henne når det gjelder seksuelt misbruk»:

« Til alle dere som angriper meg, lytt til teksten på «Warrior», så får dere kanskje litt mer medfølelse for en som bare gjorde en dum feil ».

Artisten sikter til låten der hun hun synger om å ha vært utsatt for seksuelt misbruk i barndommen ( artikkelen fortsetter under ):

Etter det postet hun enda en melding: «Jeg er så lei meg hvis jeg har såret noen ».

Lovatos livvakt skal også ha forsvart stjernen og forklart at han skjønte at det hele var en spøk, og at Lovato er fantastisk å jobbe for.

Lovato var bare ti år da hun i 2002 ble Disney-kjendis i TV-serien «Barney & Friends», sammen med blant andre popvenninnen Selena Gomez (25). Likevel var det rollen i musikkfilmen «Camp Rock» i 2008 som første til det store gjennombruddet. Det resulterte i platekontrakt, triumfplasseringer på Billboard-lista i USA, modellkontrakter – og ikke minst flere TV-tilbud. Lovato fikk sin egen komiserie på TV i 2009, «Sonny with a Chance».

Ungjenta ble spådd en lysende karriere, men bak fasaden har livet langt fra vært en dans på roser . Hun har i perioder slitt med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk.

Sangeren, kjent for hitlåter som «Heart Attack», «Skyscraper», «Give Your Heart A Break» og «Cool For The Summer», har forklart hvordan hun til tider kunne sitte hyperaktiv hele natten og skrive syv låter, mens hun like etter kunne falle helt i kjelleren. For seks år siden fikk hun diagnosen bipolar. Lovatos egne såre erfaringer har ført til at hun de siste årene har engasjert seg sterkt i antimobbekampanjer.