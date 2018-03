Rybak om presset: - Det blir ikke lettere

Publisert: 11.03.18 16:20 Oppdatert: 11.03.18 16:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-11T15:20:25Z

MGP-vinneren vet at det er små sjanser for å vinne Eurovision to ganger. Men han tror det er mulig.

Han leverer et aldri så lite gledeshopp, men ellers er det en dempet Melodi Grand Prix-vinner som møter pressen dagen derpå, i toppetasjen på Oslo Plaza i blå «Titten Tei»-skjorte. Gårsdagens feiring har ikke vært mer heidundrende enn at Alexander Rybak (31) har fått sovet ut.

– Det er en mye deiligere dagen derpå i dag, enn det var for ni år siden. Da hadde jeg omgangssyke og feber og alt på en gang. Så pressedagen etter seieren er mye lettere i dag, men presset etter seieren er ikke lettere, sier Rybak.

For nå skal han kjempe i Eurovision for andre gang. Da han sto igjen som vinner etter den internasjonale finalen i 2009, var han et ubeskrevet blad, et stjerneskudd. Nå derimot, er han et etablert navn.

– Jeg vet ikke om det er fordel for meg, for det er lettere å heie frem noe . Nå har jeg ikke det momentet lenger, sier Rybak.

Dessuten tror han det skal mye til å vinne Eurovision mer enn én gang.

– Det er små sjanser for at en artist skal ta seieren hjem for landet sitt to ganger. Men jeg må jo tro på det. Jeg har jo lyst til å gjøre folk stolte. Jeg har lyst til å gjøre Norge stolt.

«Fairytale» er hiten

Han kaller «That’s How You Write a Song» en «skikkelig scenelåt», som han håper viser den norske spiriten .

– Men «Fairytale», det er et som forblir hiten min og visittkortet mitt. Og det er bare bra.

Om sjansene sine Rybak at han virkelig ikke aner hvor store de er. «Fairytale», med sine klare referanser til norsk folkemusikk, ble en internasjonal hit. Med «That’s How You Write a Song» , er det budskapet han håper vil nå frem.

– Funkete jazz felesving er kanskje ikke like norsk, men det som er det norske i sangen min i år, er det jeg synger om. Å tro på seg selv, å tro på ideene sine. I Norge er vi veldig flinke til å si: «Jeg tror på deg. Jeg forstår kanskje ikke ideen din helt nå, men jeg tror på at du lykkes». Det er norsk, og det tar jeg med meg til Lisboa, sier Rybak.

Fiender i bransjen

Under finalen i Oslo Spektrum lørdag, nevnte programleder Kåre Magnus Berg at Rybak har en etablert fanskare i utlandet. Da svarte Rybak: «Og fiender i bransjen».

– Det var dumt sagt av meg. Og det er typisk meg, at jeg alltid kommer med et eller annet rart budskap i løpet av kvelden, sier han, og forklarer hva han siktet til:

– Det er noen artister i Russland som har sagt: «Alexander, du må flytte til Russland, det er her pengene er, du må begynne å synge sånne og sånne sanger», og jeg har ikke vært noe frekk mot dem, jeg har bare sagt at jeg har lyst til å gjøre det jeg gjør, og da har de sagt at: «Ja, da får du klare deg selv». Jeg var redd for at det var de som var i juryen, men det var det tydeligvis ikke. Hurra!

I tiden etter Eurovision-seieren, sto Rybak frem og fortalte åpent om at han hadde fått seg en psykisk knekk. I et intervju med VG i 2010 , sa han blant annet: «Hvordan skal man leve etter at man har nådd høydepunktet i sitt liv?»

– Tror du at du vil håndtere et slikt høydepunkt bedre denne gangen?

– Jeg tror ikke vi skal jinxe det. En seier ville vært helt ut av proporsjoner, det hadde nok ikke vært snakk om noe å takle eller ikke takle - først må jeg komme meg til finalen, svarer Rybak.