VINNERE: Netta Barzilai vant i fjor, mens Alexander Rybak kuppet showet i 2009. Her sammen i Lisboa for et år siden. Foto: NRK

Eurovision-stjernen Netta Barzilai til MGP-finalen

Fjorårsvinner Netta Barzilai (24) skal kaste glans over den norske Melodi Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum lørdag.

Publisert: 28.02.19 06:01







Israelske Netta Barzilai knuste alle i finalen i Portugal i fjor med «Toy». Nå skal hun fremføre hitlåten på norsk jord for første gang.

NRK forteller at det 25 år gamle fyrverkeriet har sagt ja til å opptre under den norske finalen om to dager.

– Netta sjarmerte seg til seier foran om lag 200 millioner TV-seere. Og nå har vi gleden av å få henne hit til oss. Hun vant med en låt som var fengende, morsom og rar, samtidig som den tok opp viktige temaer, som #metoo. Hun er karismatisk og gøyal med en unik utstråling, så dette blir et fantastisk bidrag til festen, sier MGP-general Stig Karlsen til VG.

Her er alle bidragene – se VGs terningkast

Historisk

Før åpningsseremonien i Lisboa i fjor poserte Netta sammen med Alexander Rybak (32), som senere sang Norge til en 15. plass. De to får et gjensyn med hverandre til helgen. Rybak skal nemlig også på scenen. For første gang i historien står to tidligere Eurovision-vinnere på podiet under en norsk finale.

– Det er 10 år siden Alexander Rybak vant med «Fairytale». Det er derfor ekstra stas å kunne presentere to tidligere Eurovision-vinnere på den samme scenen lørdag kveld, sier Karlsen.

Oppdatert? Denne rockeren lover show og «klinings»

Sist Melodi Grand Prix-finalen hadde æren av å få besøk av en fersk internasjonal vinner, var i 2013 – svenske Loreen. Irske Johnny Logan, som har vunnet to ganger tidligere – senest i 1987, dukket opp som overraskelse for TV-seerne i 2017.

Fått med deg? Kvinnen Rybak synger om i«Fairytale», er selv med i år

Fikk kritikk for utseendet

En åpenhjertig Barzilai fortalte til pressen før seieren i fjor at hun lever popdrømmen på tross av dystre spådommer. 25-åringen fikk nemlig lenge høre at hun ikke var tynn eller sexy nok, at hun ikke kunne gå i korte skjørt eller ha kortermede topper.

SEIEREN: Netta Barzilai i gledesrus i Lisboa. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Derimot fikk hun høre at hun var morsom, og at hun ikke måtte kle seg som om hun hadde noe å vise frem.

– Jeg følte meg aldri vakker, slank eller lys. Er man en stor jente, får man ofte høre at man bør gjøre sånn og sånn. Og er du musiker, må du ha en «big mama»-stemme, du må synge Adele eller Aretha Franklin. Mennesker forventer å bli rørt av stemmen din. Og den misoppfatningen levde jeg med veldig lenge, uttalte hun.

Eurovision Song Contest finner sted i Tel Aviv, med to semifinaler 14. og 16. mai og det endelige oppgjøret 18. mai.

POPKOMET: Netta Barzilai lar ikke lenger noen fortelle henne hvordan hun bør kle seg. Her i Tel Aviv i fjor. Foto: JACK GUEZ / AFP