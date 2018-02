SOLID KAR: Odd Nordstoga.

Musikkanmeldelse: Odd Nordstoga: «Kløyvd»

Marius Asp

Publisert: 08.02.18 16:56

Sedvanlig solid fra Vinjes stolthet.

Odd Nordstoga

«Kløyvd»

Odd Nordstoga er en av disse artistene som tilsynelatende knapt trenger å løfte venstre lillefinger for å berøre store deler av Norges befolkning emosjonelt. En slik hotline til en nasjons folkesjel er naturligvis en velsignelse, men man kan mistenke at enkelte luringer tidvis lar seg friste til å lene seg vel godt tilbake i et for lengst gjennomarbeidet uttrykk.

Nordstoga styrer imidlertid hovedsakelig unna slike anklager på «Kløyvd», den produktive 45-åringens ferske dobbeltplate. Det skyldes i stor grad låtene i første halvdel av verket, der de mest knirkete folkevise-trekkene i mannens uttrykk har blitt erstattet med temmelig reinspikka poprock.

Krutt finnes ikke opp på ny – med unntak av det genuint overrumplende pianointermessoet «Mellomspel», som ville tålt det triple av spilletiden – men det fyres av klokt, godt hjulpet av et smakfullt og effektivt band. De Små Tingene er fortsatt den lyriske drivkraften i Nordstoga, men som tekstforfatter får han mye ut av dem.

«Heim hjå deg» er et nydelig høydepunkt som tangerer den kriminelt undervurderte kanadieren Ron Sexsmiths fineste øyeblikk, og «Halleluja» og «Fri» flyter godt på en seinspringsteensk livsholdning og smittende energi. Erlend Ropstad-duetten «Kjedelig iblant» legger seg tidvis faretruende tett opptil His Bruceness, men redder seg på sjarm. Det må også sies om lettbeinte «Løyve», mens «Kvalen» har en kvalitet ikke ulik Wilco av nyere dato.

Albumtittelen henspiller på utgivelsens to distinkte deler – den nevnte «elektriske» og platens andre halvdel, der det hele roes ned betraktelig. Det er ikke fullt like tett mellom høydepunktene blant disse syv sangene, selv om Frida Ånnevik-gjestede «Verda var ny» og country-smektende «Hold fast» begge er sterke enkeltlåter.

Det føles gnient å poengtere det, men «Kløyvd» hadde vært enda bedre som hel ved.

BESTE LÅT: «Heim hjå deg»