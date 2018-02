SLÅR ALARM: Arrangøreren av sommerens Eminem-konsert slår nå alarm og advarer mot utenlandske nettsteder som selger billetter uken før de er lagt ut for salg. Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

Frykter svartebørs og falske Eminem-billetter

Publisert: 04.02.18 09:12

MUSIKK 2018-02-04T08:12:10Z

Arrangøren av Eminem -konserten i Oslo 30. juni frykter nå at useriøse billettselgere skal lure norske fans trill rundt. - De prøver å selge billetter de ikke har og som de i beste fall håper å få fatt i.

Det sier Peer Osmundsvaag i Atomic Soul som står bak frilufts konserten på Voldløkka i sommer - og som regnes som en av årets store konsertbegivenheter.

– Dette er bare tull. Noen som gleder seg til en stor konsertopplevelse og som har betalt for en billett og dermed tror de har en billett, risikerer bare å bli lurte. Egentlig er det tragisk, fortsetter Osmundsvaag.

En av sidene han sikter til er Onlineticketshop som har kontorer i Nederland og som allerede nå tilbyr nordmenn å kjøpe og en stå billett til konserten på Voldsløkka til 1.140 kroner per stykk.

– Bare det er et varsko i seg selv. Vi legger ikke ut billettene for salg før på fredag. Så her selger de noe de ikke har, men som de i beste fall håper de kan få fatt i og videreselge, sier Peer Osmundsvaag..

– Resten av Europa gikk i salg nå på fredag og alt av billetter ble revet vekk så fort systemene kunne ta det, fortsetter Osmundsvaag

Med det eneste markedet som ikke har startet salget ennå frykter han at mange andre uten Norge vil forsøke å få kjøpt norske billetter.

– Noe som dessverre kan resultere i en ekstra mengde svindel og bedrag med billetter, sier Peer Osmundsvaag

På hjemmesiden til Onlineticketshop heter det at tilbudet inkluderer sekundære billetter og at dette er et nettsted hvor «forbrukerne kan kjøpe billetter, kjøpe ekstra billetter og selge sine billetter når de ikke kan gå til hendelsen». Det opplyses også at de aktuelle billettene til Eminem-konserten som onlineticketshop tilbyr for salg og krever betaling for der og da har opprinnelig utsalgspris fra kr 766 til kr 1.149.

– Vi frykter at dette er en kombinasjon av svartebørs, falske billetter og billetter som selges flere ganger. Da oppstår problemet når kjøpere kommer på konserten og ikke slipper inn fordi billetten da allerede har vært brukt en gang, sier Peer Osmundsvaag

Direktør Kristian Seljeset i Ticketmaster Norge, som har eneretten på å selge billettene til Eminem-konserten, ser alvorlig på dette og advarer folk mot å kjøpe billetter på denne måten

.– Slik vi ser det skapes det på denne måten en markedsplass for svartebørshandel. I Norge er det ikke lov til å formidle billetter som er dyrere enn pålydende, men kjøper man billettene utenfor landets grenser, har man som forbruker ingen rettigheter, sier Seljeset.

Dette er på ingen måte en ny problemstilling.for Seljeset og hans selskap,

– Ved Guns N' Roses-konserten på Valle Hovin nå i juli, var disse sidene ute og solgte falske sitteplassbilletter. Men det verste eksempelet er de tre konsertene Justin Bieber hadde i Telenor Arena hvor billetter var blitt solgt flere ganger. Da var det en del som rett og slett ikke kom inn, sier Kristian Seljeset.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Onlineticketsshop.