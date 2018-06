2005: Amy Diamond ble popstjerne som 13-åring, her på et besøk i Oslo da hun herjet hitlistene. Foto: Bjørn Thunæs/VG

Amy Diamond om håravfallet: – Gråt mye i starten

Publisert: 20.06.18 17:13

MUSIKK 2018-06-20T15:13:33Z

Den svenske barnestjernen Amy Diamond er blitt 26 år og rammet av hudsykdommen alopecia areata.

Det forteller hun selv på Instagram , der hun har over 37.000 følgere.

Sangeren, best kjent for 2005-hitlåten «What’s In It For Me» (som lå flere uker på VG-lista , deriblant på førsteplass), fikk diagnosen i fjor.

Husker du ? Vant hitpris som 13-åring

Under et bilde som viser en bar flekk på bakhodet, skriver Amy at det var lillesøsteren som for ett år siden oppdaget hårløse områder da hun flettet henne.

« Ting jeg har lært meg siden den gangen », skriver 26-åringen, før hun ramser opp:

« Håret kommer tilbake om omtrent fire måneder (i mitt tilfelle, det er veldig individuelt), så hold ut! », sier hun til andre med samme skjebne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun fortsetter med å si:

« Alopecia er jævlig irriterende og stressende. Spesielt i begynnelsen. Jeg gråt masse i starten ».

– Faktisk litt fine

Amy Deasismont, som hun egentlig heter, koster likevel på seg litt galgenhumor. Hun forklarer at flekkene er glatte og behagelige å ta på, og at det finnes mange måter å skjule dem på, bare man er litt kreativ.

« Plutselig vil man ikke skjule dem hele tiden, fordi de faktisk er litt fine », sier hun og poster et hjerte.

Maren (15) mistet alt håret : – Folk tror jeg har kreft

I skrivende stund har posten fått over 2600 likerklikk, og over 140 har kommentert, flere med lignende erfaringer.

Albinisme, psoriasis og alopecia : Livet som annerledes

Alopecia er et generelt begrep som brukes om hårtap. Alopecia areata er en ufarlig hudsykdom som forårsaker lokalt håravfall. Sykdommen ødelegger ikke hårsekkene, og håret vokser ofte ut igjen, ifølge Helsebiblioteket .

Den norske TV-kjendisen Vibeke Klemetsen (43) har også slitt med alopecia areata. Musiker Frode Alnæs (59) har også snakket om da han fikk sykdommen som 13-åring.

Synger litt fortsatt

Selv om Amy Diamond ikke har vært aktiv med musikken på flere år, poster hun jevnlig noen drypp på Instagram. Senest for fire dager siden la hun ut et klipp, der hun synger Lykke Lis «So Sad So Sexy».

Hun prøvde seg i svenske Melodifestivalen i 2009. Siden da har hun kun gitt ut et fåtall låter under sitt fulle navn og på eget selskap. Sangeren har også hatt roller i noen svenske filmer.