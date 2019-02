HEDERSGJEST: Dolly Parton på MusiCares-galla i Los Angeles fredag. Foto: VALERIE MACON / AFP

Dolly Parton hedret: – Som å se på porno

Countrydronningen Dolly Parton (73) sparte ikke på kruttet under fredagens «Person of the Year»-fest i Los Angeles.

Publisert: 09.02.19 13:05 Oppdatert: 09.02.19 13:35







For første gang i historien har en countryartist blitt belønnet med den prestisjetunge hederen i regi av Grammy-akademiets veldedighetsorganisasjon, MusiCares.

Dolly Parton spøkte ifølge USA Today om alle rockerne som har blitt hyllet før henne:

– Jeg føler meg utrolig beæret over å være den første countryartisten som blir utnevnt til «Årets person». Det er sant. Dere skal vite at vi «hellbillies» også trenger MusiCares. Vi har kanskje ikke sex, dop og rock’n’roll, men to av tre er ikke så verst, smalt det fra 73-åringen.

Hun fortsatte like freidig:

– Men jeg kjenner virkelig all kjærligheten her i kveld. Eller så er det bare mobilen min som vibrerer.

DUO: Katie Perry og Kacey Musgraves sang sammen for anledningen. Foto: Chris Pizzello / AP

Dolly Parton: – Har gjort meg selv til en tegneseriefigur

En haug med superstjerner var på plass for å feire prisvinneren.

Katie Perry, Kacey Musgraves, Miley Cyrus, Pink, Vince Gill, Trisha Yearwood, Garth Brooks, Norah Jones, Willie Nelson, Brandi Carlile, Don Henley, Mavis Staples og Shaw Mendes var blant artistene som gikk på scenen for å fremføre Parton-klassikere med hovedpersonen som overveldet tilskuer på første rad i salen.

Parton forsikret i takketalen sin at hun var henrykt over det hun både så og hørte.

– Det har vært et eventyr for meg i kveld og oppleve at alle disse fantastiske artistene synger sanger som jeg har skrevet eller vært en del av. Å være tilskuer her, er på en måte som å se på porno. Du er ikke personlig involvert, men du blir tilfredsstilt likevel. I min alder må du ta det du kan få.

OPPTRÅDTE: Miley Cyrus og Shawn Mendes. Foto: VALERIE MACON / AFP

I løpet av en sin mer enn 50 år lang karriere, skal Parton ha skrevet opp mot 3000 sanger, deriblant «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat Of Many Colors» og «9 To 5». Hun har besøkt Norge flere ganger, senest i 2014.

Syk country-venninne på scenen

Country-veteranene Emmylou Harris og Linda Ronstadt, som sammen med Parton utgjorde The Trio på 80-tallet, kastet glans over festlighetene. Det var de to som hadde æren av å overrekke utmerkelsen og ønske Parton velkommen på podiet:

NÆRE: F.v.: Emmylou Harris og Linda Ronstadt delte ut prisen til Dolly Parton. Foto: Chris Pizzello / AP

Det var et tydelig hjertelig gjensyn med de tre.

Kanskje nettopp dette oppdraget var årsaken til at Linda Ronstadt i slutten av forrige uke stilte opp i åpenhjertig TV-intervju for å fortelle at hun har mistet sangstemmen.

72-åringen som i likhet med Parton har solgt over 100 millioner plater på verdensbasis, har fått stemmen fullstendig ødelagt av Parkinsons og synger ikke engang lenger i dusjen.

«Person of the Year»-gallaen er en årlig markering i forkant av Grammy Awards . Årets Grammy finner sted i Los Angeles førstkommende søndag. Der kan også nordmenn vinne priser. R & B-stjernen Alicia Keys skal være programleder.

VETERANER: Willie Nelson og Brandi Carlile hyllet Dollie. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

OPPRØMT: Dolly Parton under takketalen fredag. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters