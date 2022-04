SUKSESS: Den norsk-britiske artisten Alan Walker har gjort stor suksess verden rundt, og har over 26 millioner månedlige lyttere på Spotify.

Alan Walker kommer til VG-lista

Alan Walker blir det store trekkplasteret under sommerens VG-lista-show på Rådhusplassen i Oslo.

Av Nora Viskjer

Publisert: Nå nettopp

– Det er et gledelig syn på at vi er tilbake til normale tider. Jeg var akkurat i India i en uke og spilte noen utsolgte konserter og jeg må si at det er like gøy, om ikke gøyere, å møte fansen igjen, sier Alan Walker (24) til VG.

Fredag 17. juni braker det løs på Rådhusplassen for første gang etter corona-pandemien.

Norges internasjonale DJ- og musikkprodusent ser frem til å spille på masse konserter og festivaler i tiden fremover.

– Det er alltid gøy å spille på hjemmebane og det er tross alt tre år siden sist jeg spilte på VG-lista. Publikum kan forvente seg ny musikk og et gøy sceneshow med gjestevokalister.

– En stor drøm som går i oppfyllelse

Også Ramón Andresen (23) har VG-lista røpet skal opptre i sommer. I februar satte han ny norsk Spotify-rekord med megahiten «Ok jeg lover». Låten klokket inn 605.000 på Spotify i løpet av de første 24 timene – med god hjelp fra TikTok.

Han forteller til VG at det derimot ikke er første gang han skal opptre på VG-lista. Han var nemlig korgutt tilbake til 2012 da Touraj Keshtkar, kjent under artistnavnet Tooji, opptrådte på Rådsplassen med låten «If it wasn't for you».

– Jeg synes det er helt fantastisk å kunne opptre med egen musikk. Det er en stor drøm som går i oppfyllelse, sier Andresen.

ALLSANG: Ramón Andresen har lenge toppet Spotify Norge-topplisten med låten «ok jeg lover». På VG-lista forventer han allsang, fordi mange kjenner til den.

23-åringen forteller at det blir første gang han skal spille for et så stort publikum, og beskriver det som «stort».

– Jeg tror det blir en spesiell dag for meg, og jeg skal gjøre opptredenen unik.

PROGRAMLEDERE: På VG-lista i 2019 styrte Vegard Harm og Christine Dancke showet. Hvem som blir årets programledere er foreløpig uvisst.

Prosjektleder Vjollca Moazzem sier de gleder seg til å samle Norge rundt musikken og artistene som har toppet VG-lista det siste året.

– VG-lista er en viktig tradisjon for norsk ungdom, og vi er glad for at vi endelig kan samle titusenvis av ville ungdommer til en folkefest på Rådhusplassen, sier Moazzem.

– Vi garanterer en helt rå lineup av veletablerte artister og artister som har slått igjennom under pandemien. I år har vi lagt inn ekstra innsats for å gjøre opp for de tapte årene. Dette er en must-see i sommer.

Info VG-lista VG-lista Topp 20 er Skandinavias største gratiskonsert som samler opp mot 100 000 publikummere hver sommer.

Under normale omstendigheter arrangeres hovedkonserten på Rådhusplassen i Oslo i tillegg til en konsertturné rundt i landet.

VG-lista konserten ble første gang arrangert i 1998.

Spillelisten sto første gang på trykk i VG torsdag 16. oktober 1958 under navnet «Ti på topp». Vis mer

I år tar også VG-lista med seg folkefesten til Trondheim 6. juli og Bergen 13. juli.

Mediehuset VG er arrangør av VG-lista. VGs redaksjonelle dekning av arrangementet er basert på redaksjonens egne vurderinger.

Vegard Harm og Christine Dancke er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.