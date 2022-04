POPIKON: Britney Spears, her på GLAAD-gallaen i Los Angeles i 2018.

Gravide Britney Spears: − Redd for å gjøre feil

Britney Spears (40) skriver i et langt innlegg at hun bekymrer seg for å bli en god nok mamma – og skryter samtidig av sexlivet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Denne morgenen tenkte jeg at «Jeg er så redd for å gjøre feil ... Vil jeg være gjennomtenkt nok??? Vil instinktet mitt være godt nok??», skriver popstjernen til sine 40, 6 millioner følgere.

Hjertesukket kommer tre dager etter at Britney fortalte at hun venter barn nummer tre.

Britney, som selv har et svært anstrengt forhold til sine foreldre, beskriver hvordan hennes mor og far «hadde sammenstøt» over foreldrerollen da hun var barn.

40-åringen sier også at mediene alltid har vært «ekstremt uhøflige» mot henne.

«Gud vet at jeg ikke er noen helgen, men mediene ødela meg da jeg ble mamma første gang», skriver hun.

Britney mimrer over at hun var bare 16 år da hun ga ut første album, og 24 år da hun ble gravid.

«Jeg tenkte på det i går ... Jeg var et barn som oppdro to barn og hadde 17 biler utenfor huset mitt. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle spille dette spillet», skriver hun og omtaler seg selv humoristisk som «ikke den skarpeste kniven i skuffen».

Popikonet, som før jul ble fri fra et nær 14 år langt vergemål, fleiper om valget mellom å gå i terapi eller starte en podkast under svangerskapet. Hun lander imidlertid på at alt nok «kommer til å gå bra».

«Jeg vil ikke bli en sint, gravid person som spiser donuts hver morgen. Jeg skal bare være meg og ikke prøve så hardt.»

– Fantastisk sex

Hun skriver for øvrig at tiden nå er inne for å boltre seg i så mye sminke hun vil, gruble så mye hun vil, fordype seg i bøker «og den beste sexen noensinne».

«Sex er fantastisk når du er gravid», skriver Britney.

Britney har to sønner på 15 og 16 år fra ekteskapet med Kevin Federline (44). Barnefaren denne gangen er skuespiller og fitnessmodell Sam Asghari (28).

Asghari har også gått ut på Instagram og sagt at han tar den kommende papparollen på største alvor, og at det er «hans livs viktigste jobb».