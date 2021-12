MÅ UTSETTE: De nye restriksjonene på kulturlivet på grunn av omikron-varianten av coronaviruset tvinger Kurt Nilsen til å avlyse helgens konserter i Oslo og utsette dem til neste år. Det er overveiende sannsynlig at det samme skjer med 14 avsluttende konserter på juleturneen i Bergen.

Kurt Nilsen utsetter julekonsertene i Oslo og Bergen til neste år

Det blir ingen julekonserter i Oslo Spektrum med Kurt Nilsen til helgen. I stedet flyttes i alt 41.000 billetter til neste år, ettersom det samme trolig vil skje med Bergenskonsertene senere i desember.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen, til VG.

– Det finnes ingen ordning pr. i dag som kan kompensere for de enorme tapene vi vil oppleve som følge av de nye restriksjonene. Dermed blir det uforsvarlig og uaktuelt å gjennomføre disse konsertene som planlagt, sier Karlsen.

Det handler om i alt 41.000 billetter for Oslo og Bergen og en beregnet omsetningssvikt på 25 millioner kroner. Til orientering har dagens videreførte kompensasjonsordning for kulturlivet for november og desember en maksimumsstøtte på 3,5 millioner kroner.

Konsertene i Oslo Spektrum vil nå bli gjennomført den 19., 20. og 21. desember i 2022 og alle som hadde billett til helgens konserter får muligheten til å bytte disse til neste år.

Jan Fredrik Karlsen sier at det etter all sannsynlighet blir utsettelser til neste år også på de 14 konsertene i Forum og Grieghallen i Bergen.

– Her er ikke nye datoer helt klare ennå, men vi jobber på spreng for å finne ut av det, sier han.

Egentlig signaliserte Kurt Nilsen at han skulle avslutte juleturné-rekken i fjor, men pandemien satte en effektiv stopper for ønsket hans om å «avslutte med et smell». Nå blir den ikke helt avsluttet i år heller. Karlsen sier at det ikke blir en hel juleturné neste år.

– Vi kommer ikke til å fylle inn de andre byene, kun gjøre Oslo og Bergen for å avslutte årets turné på en skikkelig måte for vårt fantastiske publikum som har møtt opp år etter år, selv om det blir et tidsmessig strekk til avslutningen.

Kurt Nilsen husker selv hvor spesielt det var å turnere under pandemien i adventstiden i fjor. Publikumskapasiteten var nede i 200. På grunn av lokale tiltak sang han inn julen for kun 50 på hjemmebane i Grieghallen i Bergen.

– Jo, det var rart og det hele virket litt underlig. Jeg kjente litt på det og tror kanskje at de som tross alt var der klappet litt ekstra, sier han.

Men selv om avskjedsturneen nå blir amputert, er han sikker i sin sak på at denne turneen blir den aller siste.

AVSLUTTES NESTE ÅR: Kurt Nilsen er godt i gang med årets juleturné, igjen sammen med Christel Alsos – en turné som nå altså avsluttes helt først neste år.

– Avgjørelsen er et par år gammel. Da kjente jeg at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Du kommer til et punkt, når du har gjort et prosjekt så lenge, der du stiller deg spørsmålet; hva nå? Og jeg vil avslutte et prosjekt 100 prosent før jeg går i gang med noe nytt, slik at det ene ikke går i veien for det andre, sier Kurt Nilsen.

– Jeg er et kreativt menneske som liker å lage låter, men konseptet med juleturné er ganske satt – det er grenser for hvor kreativ du kan være i et sånt oppsett, sier Nilsen og avslører samtidig at han har fulgt nøyaktig samme låtrekkefølge på hver eneste konsert i disse årene.

– Det handler om tradisjon, ikke sant? Det er det samme som om du forandrer noe på julemiddagen, så blir det helvete i kåken!

Publikumsmessig og økonomisk har Kurt Nilsens juleturneer vært en gigantsuksess etter at han ga ut «Have Yourself A Merry Little Christmas» med Kringkastingsorkesteret i 2010 – en plate som har toppet VG-listen syv ganger på disse tolv årene.

Når han er helt ferdig med avskjedsturneen har over 375.000 nordmenn kjøpt billetter til julekonsertene hans. Det samlede overskuddet i Kurt Nilsens selskap Lord Records i disse tolv årene er på hele 46,2 millioner før regnskapet for årets siste turné blir klart.

– Hadde det vært for økonomiens skyld, hadde jeg jo fortsatt. Så lenge regninger er betalt, og maten står på bordet skal jeg være fornøyd, sier Nilsen, som i 2018 fusjonerte Lord Records AS inn i Lord Records AS (sic!) og samtidig opprettet Lord Holding Company AS.

Egenkapitalen i de to selskapene er på henholdsvis 19 og 17 millioner kroner.