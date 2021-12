Plateanmeldelse: Khalid – «Scenic Drive»: Daff venteskive

EN GLAD GUTT: Men Khalids nye album er en søvndyssende affære.

Plateanmeldelse: Khalid – «Scenic Drive»

ALBUM: R&B

Khalid

«Scenic Drive»

(RCA/Sony)

R&B-komet på tomgang.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Khalid Donnel Robinson pangdebuterte med «American Teen» i 2017, et album som løftet den daværende 19-åringen opp til de øverste globale tindene av pop- og R&B.

Oppfølgeren «Free Spirit» (2019) var på langt nær like inspirert, og med «Scenic Drive» tyder mye på at luften for alvor har forlatt ballongen.

Selv kaller Khalid «Scenic Drive» en mikstape – en venteskive, med andre ord, før det «egentlige» tredjealbumet «Everything is Changing» ser dagens lys utpå nyåret en gang.

Det spiller liten rolle: Disse ni låtene har tilsynelatende ikke noen annen funksjon enn å rulle av gårde i et melodisk uinteressant midtempo-landskap, med slappe referanser til luksusbiler, tjall og knulling strødd ut underveis.

Den svært omfattende gjestelisten teller blant andre Alicia Keys (som skusles bort på en poengløs intro), 6Lack, Majid Jordan og Ari Lennox. Ingen av dem klarer å løfte materialet opp til et akseptabelt nivå, selv om sistnevnte gjør en god figur på tittelsporet.

Det er et paradoks – tittelen tatt i betraktning – men «Scenic Drive» burde kommet utstyrt med en rød varseltrekant. Om det skulle være noen tvil: Ikke hør på dette mens du kjører bil.

BESTE LÅT: «Retrograde»