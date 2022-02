ROCKER: Dave Grohl, her på premieren til Foo Fighters-filmen «Studio 666» i Los Angeles i forrige uke.

Hørselsskadet Dave Grohl: − Har lest på leppene i 20 år

Foo Fighters-stjernen Dave Grohl (53) sier om seg selv at han «faen meg er døv».

Det er i et filmt intervju med radiovert Howard Stern (68) at Grohl utbroderer hørselsproblemene.

Rockeveteranen, også kjent som eks-trommis i Nirvana, forklarer at han kvier seg for å gå til lege.

– Jeg har ikke sjekket ørene på lenge, men jeg vet hva de vil si – at jeg har skadet hørsel og tinnitus på venstre øret, mer enn på høyre, sier han.

Info Fakta om tinnitus: Tinnitus er en opplevelse av lyd som ikke forsvinner.

Lyden varierer fra person til person – det kan for eksempel dreie seg om susing, piping, during, plystring eller klikking.

Den kan være konstant eller fluktuerende, og kan opptre både på ett øre og begge ører.

I Norge er antagelig 20000 mennesker plaget av tinnitus, 1-2 % så kraftig at de ikke klarer å fungere normalt.

Grohl har store vanskeligheter med å høre hva folk sier på offentlige steder. Å gå på restaurant med andre, er nærmest nytteløst, forklarer han.

Særlig krevende har det vært under pandemien, fordi mange bruker munnbind.

– Hvis du satt rett ved siden av meg ved middagsbordet, så hadde jeg ikke hørt et jævla ord du sa til meg, sier 53-åringen til Stern.

– Jeg har lest på leppene til folk i 20 år, og når folk kommer opp til meg og mumler bak et munnbind, må jeg forklare at jeg er en rockemusiker, at jeg faen meg er døv og ikke hører hva de sier.

Problemene til tross – Grohl forsikrer at når det gjelder å spille inn og mikse låter i studio, så «hører han den minste ting», fordi ørene hans fortsatt fanger opp spesielle frekvenser.

Rockeren har aldri likt å bruke monitor-ørepropper mens han opptrer.

– Det roter til den mentale forståelsen av hvor man befinner seg på scenen, mener Grogl, som også presierer at han liker å høre lyden fra publikum.

