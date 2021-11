PLATEAKTUELL: Taylor Swift, her på pressekonferanse i New York fredag, slipper videoer på løpende bånd.

Filmstjerneregi på ny Taylor Swift-video

Ikke før har Taylor Swift lansert snakkis-videoen «All To Well», så kommer neste video – også den tolkes som et spark til eks Jake Gyllenhaal.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

To dager etter at hun opptrådte med den ti minutter såre bruddlåten og videoen «All To Well» på «Saturday Night Live», slipper Swift (31) «I Bet You Think About Me».

Mens Swift selv står for regien på «All To Well», er det filmstjernevenninnen Blake Lively (34) som har regi på den neste. Faktisk regidebuterer Lively med videoen til «I Bet You Think About Me».

Swift figurerer selv som skuespiller i rollen som bitter eks.

«Endelig har jeg fått jobbe med den briljante, modige og veldig morsomme Blake Lively», skrev Swift under et teaser-klipp på Twitter søndag.

«Bli med når vi skåler – og lager et lite helvete», la popdronningen til.

På TikTok har Swift lagt ut dette klippet av seg selv og Lively på videosettet:

Lively er kjent fra serien «Gosspip Girl» og fra filmer som «The Age of Adaline» og «A Simple Favour». Sammen med skuespillerektemannen Ryan Reynolds (45) var hun til stede i «SNL»-studio i New York da Swift opptrådte lørdag.

«All To Well» har skapt voldsom oppstandelse i sosiale medier, ikke minst på TikTok. Fansen mener at de med musikkvideoen har fått bekreftelsen de har ventet på i over ti år, nemlig at låten handler om bruddet med Hollywood-stjernen Jake Gyllenhaal (40).

Også «I Bet You Think About Me» tolkes som en kobling til den gamle romansen. Magasinet Elle ramser opp en rekke strofer som de mener passer på filmstjernen. På Twitter trekker mange fans samme slutning.

Drikkelåt

Swift skrev låten for over ti år siden, sammen med Lori McKenna (52).

– Vi ville at denne sangen skulle være litt humoristisk, ertelysten og morsom – en slags «ikke bry seg om hva folk tenker om deg»-bruddlåt. Det er mange ulike kjærlighetssorglåter på «Red», noen veldig ektefølt, noen tapre og andre hjerteknusende og triste. Derfor ville vi at denne skulle være litt mer sånn «jeg bryr meg ikke om noen ting», sier Swift om låten til Billboard.

Hun beskriver låten videre som en slags «drikkevise», fordi hensikten er å få folk til å dra på smilebåndet av den.

Se hele musikkvideoen på YouTube:

Swift gir ut alle sine gamle låter på nytt, etter en opphavsrettskrangel, men det ferskeste låtslippet er helt ferskt. «I Bet You Think About Me» var nemlig ikke med på det opprinnelige «Red»-albumet. Swift har for lengst lovet at denne nylanseringen også skulle by på uutgitte låter.

VGs anmelder gir nyutgivelsen av «Red» og de nye låtene samlet terningkast 5 og skriver blant annet:

«Dette kan umulig bli en god måned for Jake Gyllenhaal. For Taylor Swift derimot.»

Gyllenhaal har ikke kommentert at den gamle kjærlighetshistorien på nytt er en snakkis.

De siste fire årene har Swift vært kjæreste med den britiske skuespilleren Joe Alwyn (30).