Britney Spears har fått innvilget besøksforbud mot sin eksmann

Britney Spears’ eksmann har allerede fått straffereaksjoner på stuntet under hennes bryllup. Han sitter fremdeles i politiets varetekt.

Det amerikanske underholdningsmagasinene ET Online og TMZ melder fredag at Britney Spears har fått innvilget besøksforbud mot sin eksmann Jason Alexander.

Det kommer som følge av at han ulovlig tok seg inn på eiendommen hennes under bryllupet hennes. Da løp han inn i ekskonas hus med kniv, og han skal gjentatte ganger tidligere ha tatt seg inn på hennes eiendom.

Alexander ble pågrepet av politiet etter hendelsen.

Besøksforbudet innebærer at han til enhver tid må holde seg drøye 90 meter unna popdronningen, hennes nye mann Sam Asghari og eiendommen hvor de bor.

Eksmannen skal tilbake i retten tirsdag, og sitter fremdeles i politiets varetekt. Han er siktet for hærverk, ferdsel på andres eiendom og kroppsskade.

Spears og Alexander var gift i kun 55 timer, etter et bryllup i Las Vegas i 2004. Jason Alexander var en barndomvenn av henne. For ordens skyld: Han har ingenting med sin navnebror «Seinfeldt»-skuespiller Jason Alexander å gjøre.

I en uttalelse til Entertainment Tonight takker Spears' advokat Matthew Rosengart politiet på vegne av paret.

-- Dette var en hinsides sikkerhetsglipp, som jeg er rasende for, men heldigvis er Britney trygg og hun var en slående vakker og lykkelig brud, sier Rosengart.

Britney Spears har gjennom årene selv vært knyttet til flere skandaler. Popartisten fra Kentwood i Louisiana startet karrieren i Disney’s «Mickey Mouse Club», der også fremtidige stjerner som Christina Aguilera, Justin Timberlake og Ryan Gosling var med.

Timberlake og Spears var kjærester inntil et høyst offentlig brudd. I etterkant hadde Timberlake megasuksess med hitlåten «Cry Me a River», hvis musikkvideo av mange fans spekulerte over og oppfattet som en lite subtil hentydning til hvorfor forholdet deres tok slutt.

Tidlig i karrieren ble Spears fremstilt som en jomfruelig og uskyldig ungpike, noe som raskt endret seg da hun blant annet kysset Madonna under MTV Music Awards i 2003.

I februar 2006 ble det reist tvil om Britney’s dømmekraft som mor da hun ble fotografert kjørende i bil med sønnen Sean Preston sittende på fanget.

Året etter kollapset hun i det som av Rolling Stone Magazine har vært omtalt som «det mest offentlige fallet til en stjerne noen sinne i historien», da hun barberte av seg alt håret under et frisørbesøk.