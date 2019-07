Foto: Aaron Chown / PA Wire/NTB scanpix

Miley Cyrus vil ikke ha barn: – Jorden er utslitt

I et stort intervju med magasinet Elle forteller Miley Cyrus (26) hvorfor hun ikke vil ha barn.

– Jorden er utslitt, sier hun til magasinet.

Artisten ønsker ikke at hennes barn skal vokse opp slik jorden er i dag.

– Vi lever på en dritt-planet, fortsetter hun, og legger til:

– Inntil jeg føler barnet mitt vil leve på en planet med fisk og vann, kommer jeg ikke til å bringe en ny person til å håndtere den som den er nå.

26-åringen pryder forsiden på august-utgaven av Elle, og er i kjent stil frisk i uttalelsene.

– Jorda er sinna. Vi vil ikke fortsette å produsere barn når vi vet jorden ikke kan håndtere det.

– Det er forventet at vi skal fortsette å befolke jorden. Og om det ikke er en del av dine planer blir folk så fordomsfulle og sinte at de forsøker å tvinge deg til det, selv om du skulle bli gravid under voldelige forhold. Om du ikke vil ha barn synes folk synd på deg, du blir en kald, hjerteløs kjerring, som ikke kan elske, sier hun med et klart stikk til flere av de strenge abortlovene som har blitt vedtatt i flere amerikanske stater den siste tiden.

Hun forteller også at hun ikke tror folk helt forstår forholdet hun har med ektemannen Liam Hemsworth, som hun giftet seg med lille julaften i fjor.

– Jeg tror det er veldig forvirrende for folk at jeg er gift. Men mitt forhold er unikt. Jeg tror ikke om jeg vil la offentligheten slippe inn fordi det er så komplekst, morderne og nytt for folk at jeg ikke tror vi har kommet så langt at folk vil forstå, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er i et heteroseksuelt forhold, men likevel veldig seksuelt knyttet til kvinner. Folk blir vegetarianere av helsemessige årsaker, men bacon er fortsatt like godt, og det vet jeg. Jeg har gjort mitt valg. Han er personen jeg føler støtter meg mest.

