PAR: Britney Spears og Sam Asghari i Los Angeles mandag. Foto: VALERIE MACON / AFP

Britney og kjæresten sammen på rød løper for første gang

Britney Spears (37) og Sam Asghari (25) har vært et par i over to år, men hun tar ham sjelden med på stjernefester.

Mandag gjorde hun imidlertid et unntak, da hun dukket opp på premieren til «Once Upon a Time in Hollywood» i Los Angeles.

Popstjernen og hennes 12 år yngre kjæreste tok seg god tid til å posere for fotografene, hun iført rød kjole og han lysegrå dress.

«Vår første premiere», skriver Britney under et bilde av henne og fitnessmodellen Asghari på Instagram, der hun har 22,4 millioner følgere.

Selv om det hører med til sjeldenhetene at de to viser seg sammen i offentligheten, er det langt fra noen hemmelighet at de er et par. På Instagram har både han og hun dokumentert romansen i lang tid dokumentert forholdet, som ble bekreftet året etter. De møttes på innspillingen til hennes musikkvideo «Slumber Party».

Kun én gang tidligere har Britney hatt med amerikansk-iranske Asghari på en offentlig tilstelning. Det var på GLAAD-gallaen i fjor, der hun fikk pris. Da unngikk Asghari å gå på den røde løperen.

Britney har ligget lavt i offentigheten den siste tiden. Tobarnsmoren kunngjorde i april at hun må ta en «helsepause» på grunn av syk far og andre private problemer.

– Det er rykter, drapstrusler mot familien min og staben min. Jeg prøver å ta en stund for meg selv, men alt som skjer gjør det bare vanskeligere for meg. Ikke tro alt dere leser og hører, forklarte hun i en video til fansen.

