TIL Å GRÅTE AV: Ulrikke Brandstorp gråt gledestårer, men det er verdt å felle litt andre tårer for NRKs stemmesystem, mener VGs kommentator. Foto: Tore Meek

Kommentar

Melodi Grand Prix: En avstemningstragedie

Ulrikke Brandstorp og «Attention» vant. Det var stemmesystemet som trengte oppmerksomhet.

For mindre enn 10 minutter siden

Alle som har hatt noe som helst med datamaskiner å gjøre kjenner ett grunnleggende prinsipp. Man må alltid ha backup. Selv med såkalt garantert oppetid.

NRK valgte, muligens i et anfall av blind teknologioptimisme, å ikke ha SMS-backup under selve stresstesten for de nettbaserte stemmesystemet sitt: Finalen i MGP.

Nettsystemet er riktignok forhåndstestet i løpet av fem semifinaler. Og fikk mindre problemer i første semifinale. En slik erfaring burde vært tilstrekkelig til å skalere opp alle systemer i finalen.

Men det som kan gå galt, går som kjent galt.

Når folket skulle velge de fire låtene som skulle bli til to, gikk det veldig galt. Hele systemet kollapset.

Feilmeldingene «Kloink» og «Boink» dukket opp med ulikt mellomrom når man forsøkte å laste siden. Selv om NRK flere ganger annonserte at det var oppe.

Igjen. Og igjen. Og igjen.

Konsekvenser

Hvordan noe slikt er mulig får noen ta på kammerset på mandag. Det blir nok ikke en morsom dag for de som har garantert oppetiden. De har sikkert fått med seg stemmeskandalen i Iowa som det demokratiske partiet gikk gjennom for noen uker siden. Uten sammenligning for øvrig.

Mer bekymringsfullt: Hvilke konsekvenser dette har fått for de som ikke gikk videre til den første finalen med fire personer. Og de som ville stemme på dem.

At det til slutt ble Kristin Husøy og Ulrikke Brandstorp som fikk framføre sine sanger en gang til er fortjent og hyggelig for dem. Begge var verdige superfinaledeltakere, selv om det var et personlig sjokk at Rein Alexander ikke overbeviste den såkalte «folkejuryen» med vikingshowet sitt.

Usikkerhet

Det triste er selvsagt at verken Husøy, Brandstorp eller de andre finaledeltakerne kan være helt sikre på at de virkelig hadde folkets stemmer bak seg.

Og hvem er egentlig denne folkejuryen? Hvor mange medlemmer har den? Hvem har valgt dem ut?

Da man skulle stemme over hvem av disse to som skulle representere Norge i Rotterdam, gikk sannelig NRK.no ned igjen.

Ikke like lenge som sist, men nok til at enda flere ikke fikk stemt.

Ulrikke Brandstorps «Attention» var utvilsomt en av de sterkeste låtene i årets finale, framført med så mye glød og intensitet at man uansett ikke kan la seg berøre. Ikke minst vinnerframføringen hennes var rørende og takknemlig.

Hun var storfavoritt på oddsen i forkant, og er sannsynligvis den låten som ville fått flest stemmer, uavhengig av et fallert stemmesystem.

Men sikre kan vi ikke være. Og det er tragisk for alle involverte.

Publisert: 15.02.20 kl. 22:43

