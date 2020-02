I VINDEN: Billie Eilish, her under Oscar-gallaen i Los Angeles tidligere denne måneden. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Billie Eilish om kommentarer: – Det ødela livet mitt

Popidolet Billie Eilish (18) har sluttet å lese kommentarer på Instagram.

Det forteller hun i et TV-intervju med BBCs Louise Minchi. Sangstjernen får nemlig spørsmål fra reporteren om hvordan hun forholder seg til hva folk skriver på bildedelingstjenesten.

– Jeg sluttet å lese kommentarer på Instagram for to dager siden, svarer Eilish og presiserer at hun faktisk mener det hun sier. Hun står helt over.

– Fordi det ødela livet mitt. Enda en gang, sier den amerikanske 18-åringen utn å utdype.

TV-reporteren spør videre:

– Det betyr ingenting hvor stor stjerne man er, og hvor mange Grammy-statuetter man har vunnet. Det gjør fortsatt vondt?

– Det er verre. Mye, mye verre enn det noensinne har vært, svarer Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, som hun opprinnelig heter.

Med på det ferske TV-intervjuet er også broren og produsent-makkeren Finneas O’Connell (22). Han forklarer at mange sikkert tror at det man sier om en berømt og kjent person, ikke har noen påvirkningskraft.

– Meen det har det, sier han.

Bond-låt

Eilish, for tiden aktuell med den nye James Bond-låten «No Time To Die», har over 54 millioner følgere på Instagram, og hun deler hyppig bilder og videoklipp. Hun er kjent for sårbare og iblant makabre låttekster.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Debutplaten «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» var en av fjorårets største kommersielle suksesser.

«Eillish lager oppstemt gi-faen pop («All the Good Girls Go To Hell») og gjør kjærlighetssorg morsomt («I Wish You Were Gay»). Hun er ikke redd for å vise sanne følelser («When The Party’s Over») eller være direkte barnslig («8»)», skrev VGs anmelder og ga albumslippet en femmer på terningen.

Popkometen har tidligere fortalt at den brå berømmelsen kom med en pris. Mange av vennene skal ha trukket seg unna, og i fjor slet hun så med psyken at hun fikk selvmordstanker.

– Jeg vil ikke fremstå som for mørk, men jeg trodde helt oppriktig ikke at jeg kom til å bli 17 år, uttalte hun til TV-reporter Gayle King før Grammy-utdelingen på nyåret – der hun kuppet showet med å vinne fem trofeer.

Eilish har også snakket om hvordan det er å leve med tilbakevendende depresjoner, Tourettes syndrom (en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes ved ufrivillige muskelbevegelser og lyder) og kroppsdysmorfisk lidelse (overdrevent opptatthet av en innbilt eller reell, minimal defekt ved eget utseende).

Hun har levd med Tourettes-diagnosen siden hun var barn, men innviet ikke offentligheten før ganske nylig. Under et besøk hos talkshow-vert Ellen DeGeneres i fjor høst forklarte den da 17 år gamle jenta at hun følte seg tvunget til å snakke om det, fordi det dukket opp videoklipp på nettet, der man kunne se at hun hadde ulike tics.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BROREN: Billie Eilish og med bror og kollega Finneas O’Connell på Oscar-utdelingen nylig. Foto: VALERIE MACON / AFP

Billie Eilish: Ut mot ludder-stempling

Om Bond-låten, som Eilish skal fremføre for aller første gang live under kveldens Brit Awards i London, opplyser søskenparet at det er en gammel drøm som går i oppfyllelse.

– Det er lite i en karriere som henger høyere enn å få gjøre en Bond-låt, sier O’Connell.

De skal ha brukt tre intense dager på å lage den. Resultatet høstet terningkast fire i VG.

– Vi skrev og spilte den inn i en turnébuss i Texas, betror han, mens søsteren poengterer at det var viktig for dem å skape noe som ikke var en kopi av noe som allerede er gjort.

Deler av den kommende Bond-filmen er spilt inn i Norge:

Publisert: 18.02.20 kl. 13:57

