ENSPORET: Cashmere Cat (t.v.), her med figuren Princess Catgirl, som han har oppkalt sin nye plate etter. Foto: Universal Music

Plateanmeldelse: Cashmere Cat – «Princess Catgirl»: Katt i plata

Norges heteste musikkprodusent trenger lekekamerater for å skinne ordentlig.

Nå nettopp







2019 er allerede kattens år. I det minste om katten heter Magnus August «Cashmere Cat» Høiby.

Vel er den 31 år gamle produsenten og artisten fra Halden både redd og sjenert, etter eget sigende.

Men han er også tungt involvert i en av årets største internasjonale hits, Shawn Mendes’ og Camila Cabellos «Señorita», som har toppet de fleste av verdens hitlister i sommer og høst – inkludert Billboard Hot 100 og Spotifys globale toppliste.

Et klart høydepunkt i en karriere som inneholder samarbeid med Ariana Grande, Selena Gomez, The Weeknd, Britney Spears og Kanye West, for å nevne noen ytterst få.

Stivnet

Som soloartist dyrker katta særegenhetene sine relativt uhemmet. Fragmenterte samples, smurfe-pitsjede vokallinjer, mettede fløyelsakkorder og bass på bristepunktet utgjør rike og romantisk lydbilder – som spilledåser formatert for verdensrommet via japanske dataspill.

les også Cashmere Cat er sjenert, redd og rik

Med sju korte låter på totalt 18 minutter og 34 sekunder – rundt halvparten av spilletiden til den gjestetunge debutplaten «9» – utgjør «Princess Catgirl» en forbilledlig tettknadd utgivelse. Det er vanskelig å rekke å bli lei av noe på så kort tid, men dessverre heller ikke helt umulig.

Det er nemlig påfallende hvor stivnet Høiby – med assistanse fra den faste makkeren Benny Blanco – synes i sin modus operandi. Manierte, manipulerte stemmer kan være et effektivt virkemiddel, men her repeteres grepet til det enerverende.

Sampler avdød rapper

En ugjenkjennelig Tove Styrke på fortsatt fine «Emotions» illustrerer problemet: Vokalen bidrar ikke til å løfte låtene ut av formelen. Det gjør heller ikke en ofte forutsigbar låtdynamikk, som tydeligst brytes på boblende «Back For You» og «Moo», der vår mann sampler den avdøde rapperen Xxxtentacions «Moonlight» stillferdig og vakkert.

Det avsluttende tittelsporet er kanskje ment som en humoristisk introduksjon til hans nye alter ego, Princess Catgirl. Men den høres ut som noe som kunne kommet ut av et hulrom på en regnbuefarget My Little Pony-figur.

Cashmere Cat har for alvor tatt steget over i produsentenes elitedivisjon dette året, og haldenseren kommer garantert til å sette sitt preg på klodens hitlister i fremtiden. Men neppe helt på egenhånd.

BESTE LÅT: «Back For You»

Publisert: 20.09.19 kl. 02:49







Mer om