Kanye West dropper banning – lover gospel fra nå av

Rapperebellens nye album har fått tittelen «Jesus Is King».

Kanye West (42) hadde på forhånd lovet fansen at hans niende album skille slippes 27. september, men ennå har det ikke kommet.

Den kontroversielle musikeren har imidlertid arrangert såkalte «lytte-seanser» i tre dager nå, i Chicago, New York og Detroit, og tilhengerne boltrer seg i sosiale medier.

Blant annet har Andrew Barber, mannen bak Chicago-musikkbloggen Fake Shore Drive skrevet på Twitter at West har kunngjort at han er «ferdig med verdslig musikk», og at han heretter «kun skal lage gospel».

CBS og en rekke nettsteder, som XXL Magazine og Rap Favorites, melder det samme.

Fox News skriver at artisten «går fra å være rapper til religiøs leder».

Musikkmagasinet Rolling Stone på sin side skriver at «Jesus Is King» fortsatt høres ut som et uferdig prosjekt, og at på det de har fått høre, så veksler Wests vokal på å være «på» og «mesterlig» til å være «slurvete og mumlende».

West, både berømt og beryktet for sine rå tekster og tidvis grove språkbruk, unngår angivelig konsekvent banneord på sin nye plate. Kona Kim Kardashian West har også reklamert for sin kjære.

På Twitter postet hun lørdag et bilde, der alle låttitlene på ektemannens kommende utgivelse er skrevet for hånd.

«Have faith ...», har hun skrevet over bildet:

Tidligere i september snakket Kim i TV-programmet «The View» og Kanyes snuoperasjon.

– Kanye startet denne prosessen for å helbrede seg selv, og det var en veldig personlig greie, som kun venner og familie har kjent til. Han har hatt en fantastisk utvikling gjennom å bli født på ny og være frelst av Kristus, forklarte realitystjernen.

West skal også presentere en filmdokumentar med samme tittel som albumet. Filmen får premiere på Imax 25. oktober og skal dreie seg om superstjernens religiøse reise.

