Bieber saksøker kvinner for 200 millioner

Justin Bieber (26) har gått til sak mot begge kvinnene som beskylder ham for seksuelle overgrep.

Forrige helg meldte først én kvinne seg på Twitter og hevdet at popstjernen hadde forgrepet seg på henne for seks år siden. Kort etter fremsatte ytterligere en kvinne påstander om at også hun hadde blitt misbrukt av Bieber for fem år siden.

Bieber, som normalt ikke kommenterer rykter, ble så opprørt at han tok til motmæle – også han på Twitter. Han varslet da at han ville gå til rettslige skritt – og det har han nå gjort.

Ifølge en rekke medier, deriblant TMZ og Vulture, krever den verdenskjente kanadieren kvinnene for 20 millioner dollar, som tilsvarer om lag 200 millioner kroner.

I dokumentene heter det at kvinnene «på svindlers vis søker oppmerksomhet og berømmelse ved å poste ondsinnede, avskyelige, totalt usanne, fabrikkerte og krenkende beskyldninger om at Justin Bieber har vært involvert i sex-overgrep».

Det hevdes videre i søksmålet at «disse to individene uten tvil prøver å sikre fortjeneste basert på den frykten som har spredd seg i underholdningsindustrien» – med henvisning til metoo-opprullingen de siste tre årene.

Den ene kvinnen som anklager Bieber for overgrep, kalte seg Danielle på Twitter, men hun opplyste at det var et fiktivt navn. Kontoen er senere slettet.

Den andre kvinnen, Kadi, hevder å stå frem med åpen identitet. Ifølge TMZ, som har fått innsyn i søksmålet, mistenker Bieber at det er en og samme person som står bak begge Twitter-kontoene.

Selv hevder han og ha bevis for at påstandene ikke har rot i virkeligheten.

