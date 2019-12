SINNA: Taylor Swift har mistet rettighetene til sin egen låtkatalog og gjentok torsdag at dette er - etter hennes mening - nok et utslag på det hun kaller en «giftig» mannsdominans i musikkbransjen. Men hun elsker Sigrid. Foto: Chris Pizzello / Invision

Taylor Swift hyller norske Sigrid

Popstjernen Taylor Swift navnedroppet vår egen stjerne Sigrid da hun nok en gang langet ut mot det hun kaller en giftig mannsdominans i den amerikanske platebransjen.

Det skjedde under torsdagens Billboard Women In Music Awards, melder flere medier, deriblant Entertainment Weekly, der Taylor Swift - som fyller 30 år i dag - mottok prisen som Woman of the Decade.

I en følelsesladd tale snakket Swift om alle de kvinnelige artistene som har blitt møtt med kritikk i starten av sin karriere, men som har hevet seg over denne kritikken fordi den ikke har kunnet stoppe den kreative drivkraften som ligger i dem.

– Denne flammen ser jeg i alle de nye ansiktene som kommer - all den nye kunsten i vår musikk-industri - artister som jeg simpelthen elsker. Jeg ser den hos Lizzo, jeg ser den hos Rosalia, hos Taylor Parks, Kelly Cuoco, sa Swift og ramset opp et titalls navn på unge, fremadstormende artister som hun mener har denne flammen, deriblant altså vår egen Sigrid.

FÅR ROS: Sigrid Raabe for ros av verdens største pop-artist, Taylor Swift. Foto: Fredrik Solstad

Det har vært et trøblete siste halvår for Taylor Swift etter at hennes tidligere plateselskap Big Machine Records i sommer ble kjøpt opp av blant andre Justin Biebers manager, Scooter Braun, og hennes tidligere sjef i plateselskapet.

I det samme oppkjøpet mistet Swift rettighetene til sin egen låtkatalog, noe som har gjort henne rasende fordi hun mener hun aldri ble varslet om oppkjøpet og gitt en sjanse til å kjøpe rettighetene til sine egne åndsverk.

I talen under prisutdelingen adresserte hun også Scooter Braun direkte.

– Scooter kontaktet aldri meg eller mitt team for å diskutere dette, verken før salget eller engang etter at det var offentliggjort, sa Swift i en lengre og følelsesladd tale.

– La meg bare si at definisjonen på den giftige mannsprivilegiet i industrien vår er folk som sier; «men han har alltid vært hyggelig mot meg», når jeg reisesr gyldige problemstillinger rundt artister og deres rett til å eie sin egen musikk, sa Taylor Swift, og la til:

OPPKJØPER: Scooter Braun har måttet tåle mye pepper fra Taylor Swift etter at et holdingselskap med Braun i spissen kjøpte opp Swifts plateselskap i sommer og dermed også hennes mastertaper. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

– Og selvfølgelig er han hyggelig mot deg! For når du er i rommet, har du noe han vil ha.

Feiden på sosiale medier mellom Taylor Swift og Scooter Braun har splittet det amerikanske artistmiljøet der kvinner som Selena Gomez og Tinashe naturlig nok har støttet Swift, mens Justin Bieber like naturlig har vært ute og støttet sin nære venn og kollega.

Senest i november beskyldte Taylor Swift Braun for å ha hindret henne i å opptre under American Music Awards, noe Scooter Braun og hans team hardnakket avkreftet.

Det endte med at Swift opptrådte under utdelingen.

Taylor Swift har for lengst varslet at hun vil spille inn sine egne sanger på nytt for å få eierskap til dem når dette er juridisk mulig om et knapt års tid.

