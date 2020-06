UNG: Keedron Bryant er ennå ikke tenåring, men har høstet millioner med likerklikk for sin fremføring. Foto: Johnnetta Bryant / Warner Records

Keedron Bryant (12) ble viralhit – fikk platekontrakt

Dagen etter George Floyds død postet 12 år gamle Keedron Bryant en sang om å være redd i sitt eget hjemland. Han ble hørt.

«I Just Wanna Live» heter låten som ungguttens mamma har skrevet, og som Bryant sang a cappella og postet på Instagram og YouTube i slutten av mai.

«Synger bare om det jeg har på hjertet. Håper dette er til velsignelse for noen», skrev 12-åringen under klippet, som raskt ble spredt verden rundt i sosiale medier.

Yidligere president Barack Obama har hyllet Bryant, og det samme har basket stjernen LeBron James. I tillegg har superstjernen Will.i.am postet en låtmiks, der han selv rapper til Bryants opprinnelige opptak.

Blant dem som har fått øynene opp for Florida-gutten er plategiganten Warner Records, som i løpet av de tre ukene har rukket å skrive kontrakt med Bryant og gi ut låten.

I dag, fredag, foreligger en ny og akkompagnert versjon av «I Just Wanna Live» på strømmetjenestene.

MAMMA: Keedron Bryant sammen med mamma Johnnetta. Foto: Johnnetta Bryant / Warner Records

12-åringen er en ivrig gospelsanger i hjembyen Jacksonville og fryder seg nå over mulighetene som åpner seg.

– Dette er så spennende. Jeg vat at Gud har kalt meg til å gjøre akkurat dette. Og så er det gøy å samarbeide med mamma, sier Bryant til nyhetsbyrået AP.

Johnnetta Bryant forklarer at videoopptakene av George Floyd, som døde etter en voldelig pågripelse i mai, gjorde enormt inntrykk.

– Det var et hardt slag i hjertet på meg som er mamma til en svart gutt. Jeg har en svart ektemann, svarte brødre, onkler, fettere og venner, sier hun.

Datoen for låtslippet er i ikke tilfeldig. «Junetenth», som denne dagen kalles, markerer at 19. juni 1865 var dagen da unionens soldater under den amerikanske borgerkrigen kom fram til Texas med beskjeden om at krigen og slaveriet var over.

Warner skal donere inntektene til National Association for the Advancement of Colored People.

Publisert: 19.06.20 kl. 11:58

