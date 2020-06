TILBAKE TIL LYSET: – På det verste måtte jeg beskytte meg mot tanker som kunne trigge meg videre inn i depresjonen. Skulle jeg se tv, måtte det bli humor eller feelgood. Jeg klarte ikke å se mennesker i nød eller lese om det. Jeg leste ikke nyheter på flere år, sier Agnete Kjølsrud fra rockbandet Djerv om de tunge årene. Foto: Terje Bringedal, VG

Djerv-Agnetes vei ut av depresjonen

Nesten ni år etter forrige gang er Agnete Kjølsrud sterk nok psykisk til å gi ut ny musikk med Djerv.

Denne uken kom låten «Throne». Den er historien om stedet der Agnete Kjølsrud (43) har vært de siste syv-åtte årene – langt, langt nede i en alvorlig depresjon.

– «Throne» handler om å slåss med seg selv, sitt eget sinn og om å ta tilbake kontrollen over eget liv. Ta tilbake tronen i ditt eget kongedømme, forteller Kjølsrud til VG.

Det er nettopp denne tronen hun er i ferd med å vinne tilbake. Agnete Kjølsrud var en av norsk rocks mest særpregede frontfigurer, både visuelt og vokalt. Først gjennom Animal Alpha, deretter gjennom Djerv med Erlend Gjerde.

Så ble det helt stille. Åpent forteller Kjølsrud her om de vonde årene – kanskje kan hun hjelpe andre som sliter med det samme.

– Jeg tror det var en cocktail av ting. Jeg kom tilbake fra en måned på turné og fikk en sterk kroppslig reaksjon – en stressreaksjon – som gjorde at jeg ble liggende i tre, fire uker, forteller hun.

SÆRPREGET: Agnete Kjølsrud startet karrieren i det hardtslående bandet Animal Alpha, her fra Quartfestivalen i 2005. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

Noen år senere fant de ifølge Kjølsrud ut at dette var utvikling av cøliaki, noe som i kombinasjon med vanlig kosthold ikke er bra, ettersom kroppen ikke tar til seg næring.

– På toppen av dette fikk jeg også to barn med 20 måneders mellomrom. Pseudotvillinger, som det heter. Det var så mange endringer – jeg flyttet også hjem med familien min, der jeg vokste opp, og som barn var jeg veldig sjenert og usikker. Dette innhentet meg. Og jeg liker ikke endringer, jeg liker å ha orden på ting. En venninne av meg sa at i går spilte du for 100.000 på Wacken og i dag sitter du hjemme i rekkehuset og ammer. Det var virkelig endringer som jeg ikke taklet, sier hun.

De mørkeste tankene dukket opp da det første barnet kom og forsterket seg bare ved det andre.

– Jeg ble ekstra redd for døden, tenkte på den hele tiden. Meg selv, foreldrene mine, barna – de er jo så sårbare og uskyldige. Det utviklet seg til en alvorlig depresjon. Jeg vet ikke om det var en fødselsdepresjon, men jeg hadde selvtillit som en våt sokk. Jeg unner ikke min verste fiende og ende i den tilstanden jeg var i på det mørkeste, sier hun.

– Jeg husker en episode der det ene barnet lå oppe og gråt, mens det andre gråt nede. De får jo ikke sagt noe om hva det er som er galt, så jeg tenkte; Å nei, nå dør de! Så ille var det.

VIL HJELPE: Agnete Kjølsrud vil være åpen om depresjonen for å hjelpe andre som sliter. Foto: Terje Bringedal / VG

Den lille energien hun hadde måtte hun bruke på barna.

– Jeg hvilte veldig mye og på et tidspunkt var jeg overbevist om at jeg hadde ME eller kreft. Man synes så vondt om seg selv, selv om jeg ikke prøvde å være selvdestruktiv. Men jeg gikk gjennom alle disse skumle tankene konstant og det ble en ond spiral nedover. Jeg er en som tenker mye og da ble alt destruktivt. I psykologien kaller de det muldvarp-metoden; når du tror du har nådd bunnen, er det fremdeles mulig å grave seg enda litt lenger ned. Bare det å slå på TV-en, kunne være et ork.

Agnete Kjølsrud kaller depresjon en «sykdom som sniker seg inn på deg, uten at du forstår det».

– Depresjon er ikke en følelse, men en tilstand. Og har du ikke vært i den tilstanden, vet du ikke hva du snakker om. Man snakker veldig stygt og nedsettende til seg selv, og til slutt tror man at man kun er til bry og helt overflødig, et null og ingenting verdt, sier hun.

Agnete Kjølsrud er fremdeles ikke helt restituert, men hun har det mye, mye bedre enn bare for et år siden.

– Jeg fikk fantastisk hjelp fra psykiatrien til slutt og går fortsatt i terapi. Dette er et skambelagt tema fremdeles, men jeg vil være åpen, være med å opplyse og gjerne være et ansikt utad for dem som sliter og har det vondt, ikke minst unge mennesker. Men også overfor de pårørende og overfor dem som fordømmer de som har psykiske plager, sier hun.

TILBAKE: Etter nær åtte år i Dvale er Agnete Kjølsrud og Erlend Gjerde i Djerv tilbake med ny musikk, i første omgang singlen «Throne». Foto: Jørn Veberg

– Har du et budskap til de som sliter med det samme som du har vært gjennom?

– At det blir bedre, men man må gjøre noe aktivt selv for å bli det. Men man ikke endre det man ikke forstår – man må ha evnen til å se grunnen til at man gjør som man gjør! Derfor er det viktig å søke profesjonell hjelp. Og vi må tørre å snakke om det – lete etter de lykkelige øyeblikkene og dyrke dem. Hige etter det å være sammen med mennesker som gjør deg godt!

Publisert: 23.06.20 kl. 20:04 Oppdatert: 23.06.20 kl. 20:30

