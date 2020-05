POPDIVA: Lady Gaga, her avbildet på en stjernefest i fjor. Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

Plateanmeldelse: Lady Gaga – «Chromatica»: Maner til dans

Og det er lett å ta oppfordringen på alvor.

Til tross for at Lady Gaga (34) har lykkes med å holde merkevaren sin noenlunde varm gjennom det siste tiåret, er det vanskelig å mobilisere den store entusiasmen for en ny plate med newyorkeren. Til det har produksjonen vært for ujevn.

Etter to relativt «nakne» utgivelser – i anførselstegn, siden denne «nakenheten» selvsagt er like gjennomarbeidet og kalkulert som allverdens synther og programmerte beats – er Gaga tilbake på dansegulvet. Det kler henne.

På sitt beste tilbyr «Chromatica» en etterlengtet dusj av eskapisme. Den første tredjedelen av albumet tar i bruk en rekke effektive house-, disco- og poptriks, med Ariana Grande-duetten «Rain On Me» som et tidlig høydepunkt.

Dette er gjennomproduserte saker. BloodPop har hovedansvaret, men Axwell, Max Martin og Skrillex dukker også opp underveis – ikke uten hell.

Det konseptuelle forelegget for skiva – mental helse, helbredelse, farger – kan tas med alle klyper salt i verden. Men hovedpersonen tror åpenbart på det, og det smitter.

Hvorfor hun på død og liv må skvise inn 16 låter – tre fine strykerdrevne og blockbuster-dunstende snutter inkludert – er ikke lett å svare på. Platen mister noe av drivet når den bikker halvkjørt løp.

Likevel: Gaga er tilbake – bedre enn på lenge.

BESTE LÅT: «Rain On Me»

