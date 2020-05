SPÅR TØFF TID: Hans Ole Rian (t.v.), Kathrine Synnes Finnskog og Bjørgulv Borgundvaag. Foto: THOMAS ANDREASSEN

Musikkorganisasjonstopper om Abid Rajas nye tiltak: Frykter et ras av konkurser

Deler av musikkbransjen kan puste litt lettere etter dagens nyheter fra kulturministeren. Organisasjonslederne frykter like fullt massedød blant bedrifter i musikknæringen i sommer.

På en pressekonferanse i dag fortalte kulturminister Abid Raja at kulturlivet vil få en ny krisepakke på 650 millioner kroner, i form av en utvidelse av den allerede eksisterende kompensasjonsordningen.

I tillegg går 850 millioner til frivillighet og idrett.

3,8 milliarder tilsammen deles ut til kultur, idrett og frivillighet fra mars til august – dette inkluderer midler som allerede er delt ut.

Det ligger altså 1,5 nye milliarder i potten til disse.

I forkant av pressekonferansen fredag formiddag ga tre musikkorganisasjonsledere kulturministeren knallhard kritikk. Disse er rådsmedlem Kathrine Synnes Finnskog i Musikkindustriens Næringsråd (MIR), forbundsleder Hans Ole Rian i Creo og styreleder Bjørgulv Borgundvaag i Norsk Musikkråd.

I sitt utspill påpekte de at det ikke bare er kunstnere, men også en stor næring med mange lite synlige, ikke-kunstneriske aktører i musikkbransjen som sliter som følge av avlyste konserter og festivaler.

– Hardere rammet

Nå applauderer trekløveret flere av dagens nyheter fra Abid Raja.

«Kulturministeren har nå foreslått flere nødvendige justeringer i krisepakkene og styrket rammen til fordeling. Det skal han ha skryt for. Det er også positivt at han gir bortimot en personlig garanti for at rammen skal styrkes ytterligere dersom krisepakken ikke er stor nok. Dette vil vi selvsagt følge godt med på», skriver de tre i en felles uttalelse til VG.

«Han trygget også hundrevis av arrangører i dag, som endelig kan forholde seg til at kompensasjonsordningen varer like lenge som arrangementsforbudet.»

De mener imidlertid også at kulturministeren fraskriver seg ansvaret for store deler av musikkbransjen når han henviser til de generelle ordningene.

«Folk som har fått fjernet arbeidsmulighetene sine av regjeringen i lang tid fremover, blir avspist med en ordning som reduseres til 50% av faste utgifter i august, før den så fjernes helt. Vi kommer til å være hardere rammet av denne krisen enn næringslivet for øvrig, og det må ministeren anerkjenne», skriver de.

Glemt management

Musikkorganisasjonstoppene er i tillegg krystallklare på at sommeren 2020 vil bli et mørkt kapittel i bransjens historie.

«Vi tror vi kommer til å se et konkursras i norsk musikkbransje i månedene som kommer», skriver de.

«Vi regner med å se konkurser blant flere grupper. Først vil vi se konkurser blant de tekniske produksjonsselskapene, som Bary. De som monterer scenen, lyssetter showet og sørger for lyden til de store konsert- og festivalopplevelsene. Senere vil vi se konkurser blant bookingagentene som sørger for at din favorittartist kommer til et sted nær deg, og managementene som bidrar til at norske musikktalenter utvikler seg og når sitt potensial, musikalsk og karrieremessig.»

Utsagnet støttes av Joël Schwalenstocker, styreleder i NEMAA (Norwegian Entertainment Managers & Agents Association), foreningen for norske booking- og managementbyråer. Han mener at hans yrkesgruppe faller utenfor også nå.

– Dagens krisepakke viser at vi enten ikke blir forstått eller ansett som viktige nok, sier han.

– Man har en raus arrangørstøtte som kompenserer våre nærmeste samarbeidspartnere for tapte billettinntekter, men de har fullstendig glemt hvilket innhold det selges billetter til. Om vi skal kunne komme tilbake for magiske arrangementer i Norge etter covid-19 må myndighetene sørge for at ikke fagfeltene i kulissene er konkurs.

VG har bedt kulturdepartementet om kommentar til kritikken.

Stipendordning til kunstnere

NRK meldte fredag formiddag at kulturministeren og regjeringen deler ut 100 millioner kroner til kunstnere som har falt utenfor krisepakker.

Det skjer i form av en stipendordning til skapende og utøvende kunstnere.

Ifølge NRK skal de 100 millionene deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer.

På spørsmål om hvorvidt dette betyr at kunstnere med mye penger også kan søke om disse pengene, svarer Abid Raja:

– Jeg tror det vil bli brukt godt av kunstnerne og at de vil utvise solidaritet med hverandre slik de alltid har gjort.

Statens Kunstnerstipend og Fond for utøvende kunstnere skal bestemme hvem som får stipendene. De deles ut først til høsten.

«Kunsterstipendordningen på 100 millioner er etterlengtet, og vil også komme deler av næringen til gode gjennom av at 30 millioner skal fordeles av FFUK», skriver Kathrine Synnes Finnskog i Musikkindustriens Næringsråd, Hans Ole Rian i Creo og Bjørgulv Borgundvaag i Norsk Musikkråd.

Betydelige konsekvenser

«Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører. Derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum», heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

«Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene», står det videre.

