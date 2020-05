Abid Raja gir 650 nye millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturlivet

Forlenger kompensasjonsordninger frem til 31. august – i første omgang.

På en pressekonferanse i dag forteller kulturminister Abid Raja at kulturlivet vil få en ny krisepakke på 650 millioner kroner, i form av en utvidelse av den allerede eksisterende kompensasjonsordningen.

I tillegg går 850 millioner til frivillighet og idrett.

3,8 milliarder tilsammen deles ut til kultur, idrett og frivillighet fra mars til august – dette inkluderer midler som allerede er delt ut.

Det ligger altså 1,5 nye milliarder i potten til disse.

«Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører. Derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum», heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

«Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene», står det videre.

Stipendordning til kunstnere

NRK meldte fredag formiddag at kulturministeren og regjeringen i tillegg deler ut 100 millioner kroner til kunstnere som har falt utenfor krisepakker.

Det skjer i form av en stipendordning til skapende og utøvende kunstnere.

I VG fredag gir tre musikkorganisasjonsledere kulturministeren knallhard kritikk.

De påpeker at det ikke bare er kunstnere, men også en stor næring med mange lite synlige, ikke-kunstneriske aktører i musikkbransjen som sliter som følge av avlyste konserter og festivaler.

Stipendordningen er ikke rettet mot disse.

Ifølge NRK skal de 100 millionene deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer.

På spørsmål om hvorvidt dette betyr at kunstnere med mye penger også kan søke om disse pengene, svarer Abid Raja:

– Jeg tror det vil bli brukt godt av kunstnerne og at de vil utvise solidaritet med hverandre slik de alltid har gjort.

Statens Kunstnerstipend og Fondet for utøvende kunstnere skal bestemme hvem som får stipendene. De deles ut først til høsten.

