ELSKER AURORA: Doja Cat. Foto: Reuters

TikTok-stjernen Doja Cat til Aurora: – Elsker deg

Nettflørten mellom den amerikanske popkometen og den norske stjernen eskalerer.

Nå nettopp

Onsdag publiserte Aurora Aksnes (23) en video hvor Amalaratna Zandile Dlamini – bedre kjent som den ferske USA-listetopperen Doja Cat (24) – var åpenbart emosjonell over Auroras ferske singel og video «Exist For Love».

Videoen stammet fra en av Doja Cats Instastory-runder hvor hun tar for seg andre artisters musikk.

«Følelsene som strømmer ut av denne artisten som lytter til «Exist For Love» varmer hjertet mitt. @DojaCat, sender deg all min kjærlighet», skrev Aurora over videoen av superstjernen, både på Twitter, Instagram og Facebook.

FÅR KJÆRLIGHET: Aurora Aksnes. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Nå har hun fått svar – som er såpass kjærlige at også det amerikanske bransjebladet Billboard vier det oppmerksomhet.

«wow <3», skriver den høyprofilerte TikTok-stjernen først.

«Jeg elsker deg», følger hun opp med.

«Jeg elsker deg også», skriver Aurora.

Aurora har ikke selv de store listetoppene å vise til, men få norske artister kan vise til en så prominent fanbase.

Internasjonale stjerner på høyden av sin karriere har fått for vane å legge sin elsk på 23-åringen fra Os: Katy Perry i 2015, Shawn Mendes i 2017, Billie Eilish i 2019 – og altså Doja Cat nå.

9. februar opptrådte Aurora på Oscar-utdelingen, hvor hun sang «Into The Unknown» sammen med Idina Menzel. Låten er fra storfilmen «Frozen 2», og på den røde løperen kunne Aurora meddele at hun ikke hadde fått sett den da tre måneder gamle filmen før et par dager i forveien – på hotellrommet sitt.

«Exist For Love» kom ut 14. mai. Den har i skrivende stund drøye 1,1 millioner avspillinger på Spotify. Videoen nærmer seg 1,8 millioner visninger på YouTube.

Publisert: 22.05.20 kl. 14:49

Les også

Fra andre aviser