INNLAGT: Sophie-Ellis Bextor bla lagt inn på sykehus etter at hun tirsdag ble skadet i en sykkelulykke. Foto: Matt Alexander / PA Wire

Popstjerne skadet i sykkelulykke

Den britiske pop-stjernen Sophie-Ellis Bextor (41) ble tirsdag kveld skadet i en sykkelulykke og lagt inn på sykehus i London.

BBC er en av flere britiske medier som omtaler denne saken.

Onsdag postet Bextor dette bildet av seg selv på sin instagram-profil, som viser henne både bandasjert og forslått.

– Jeg legger det ut i svart/hvitt for at det ikke skal virke for blodig, skriver hun.

Hun forsikrer imidlertid fansen om at hun har det etter forholdene bra - og skriver videre:

– Men hovedgrunnen til at jeg la ut dette bildet, er at jeg vil få lov til å takke alle de fantastiske menneskene som stoppet opp og hjalp meg etter ulykken.

Den britiske artisten er først og fremst kjent fra begynnelsen av 2000-tallet hvor hun hadde flere hit hits med «Groovejet (If This Ain't Love)» og «Murder On The Dancefloor». Da hun kom med et nytt album i 2007 innledet VGs anmelder sin anmeldelse på denne måten:

– Jøss, holder hun på ennå.

Under corona-krisen har hun underholdt sine følgere på instagram med kjøkken-disco hvor også ektemannen og de fem barna deres har vært med på showet.

Publisert: 04.06.20 kl. 10:49

