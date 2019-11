SKAL HEDRES: Taylor Swift, her under MTV Video Music Awards i Newark i august. Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / AFF

Taylor Swift får likevel opptre på American Music Awards

Tre dager etter at Taylor Swift tvitret i fortvilelse at hun nektes å fremføre gamle hits på stjernegallaen, kommer kontrabeskjed.

Den amerikanske popdronningen har de siste månedene vært i intens feide med sin tidligere plateselskapssjef Scott Borchetta og Justin Biebers agent Scooter Braun.

Etter at Borchetta i sommer solgte plateselskapet Big Machine Records til Braun, hvor Swifts seks første album fulgte med på kjøpet, har Swift vært rasende over ikke lenger å eie sin egen musikkatalog.

Bakgrunn: – Dette er det verste som kunne skjedd

Før helgen tilspisset situasjonen seg igjen da Swift i et langt innlegg på Twitter utbroderte hvordan de to mennene hindrer henne i å spille sin gamle musikk når hun skal hedres med prisen tiårets artist på American Music Awards førstkommende søndag. Under showet hadde Swift nemlig tenkt til å opptre med en medley med sine største hits.

Til enighet

Swift, som har varslet at hun vil spille inn låtene på nytt for igjen å eie dem, skal ha fått klar beskjed fra Braun og Borchetta at en opptreden på American Music Awards ville være i strid med alle kontrakter. En fremføring der ville nemlig bety at låtene spilles inn på nytt – i inneværende år – noe hun angivelig ikke har tillatelse til.

Mandag kveld fikk pipen en annen lyd. Braun og hans Big Machine Label Group kunngjør sammen med Dick Clark Productions, arrangør av American Music Awards, at Swift likevel kan gå på scenen med sitt repertoar.

De skriver i en pressemelding – referert av blant annet Variety – at de har kommet til enighet om at Swift og andre artister det gjelder, skal få opptre, fordi «tillatelse fra plateselskap ikke er påkrevd ved liveopptredener på TV eller andre live-medier». Kun artister som fortsatt er under selskapets kontrakt, må få grønt lys før de sier ja til å spille inn lydopptak og levende bilder.

Swift har i skrivende stund ikke kommentert utviklingen i saken.

Sangstjernen skrev før helgen at Borchetta og Braun i tillegg har sagt nei til at gamle opptredener og opptak med Swift brukes i en ny Netflix-dokumentar om artistens liv. Hvordan den situasjonen eventuelt kan løses, sier ikke den nye pressemeldingen noe om.

Ifølge Swift driver de to mennene «tyrannisk kontroll» over henne.

