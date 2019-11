TAR OPP KAMPEN: Beyoncé og flere andre profilerte kjendisnavn innen underholdning og politikk tar nå til orde for å hindre henrettelsen av Rodney Reed den 20. november. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beyoncé kjemper for dødsdømt

En rekke svarte stjerner, med Beyoncé og Rihanna i spissen, kommer nå med sterke appeller for at dødsdømte Rodney Reed (51) skal benådes.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant Pitchfork.

Reed ble dømt til døden for mordet på Stacey Stites i Texas i 1996 og skal henrettes den 20. november. Reed, som er svart, ble dømt av en jury bestående kun av hvite.

Det skal imidlertid ha kommet frem nye bevis som viser at Reed skal være uskyldig, noe som har fått superstjernene til å underskrive en begjæring om at henrettelsen må utsettes, og at Reed får prøvd sin sak for retten på ny.

USKYLDIG DØMT?: I over 20 år har Rodney Reed bedyret sin uskyld for drap og voldtekt. Nye opplysninger i saken kan føre til at han likevel ikke blir henrettet med giftsprøyte om halvannen uke, slik planen er. Foto: Ricardo Brazziell / Austin American-Statesman

På sin hjemmeside skriver Beyoncé direkte til Texas-guvernøren Greg Abbott:

«Vær så snill å ta en grundig kikk på de solide bevisene i Rodney Reed-saken som tyder på at han er uskyldig. Vær ærlig. Vær rettferdig. Gi ham livet tilbake», ber Beyoncé.

Rihanna har også engasjert seg i saken.

De nye opplysningene i saken stammer fra den drepte Stacey Stites’ forlovede, en tidligere politimann som sitter fengslet for kidnapping og voldtekt. I fengselet skal han åpenlyst ha skrytt av at han drepte sin forlovede fordi hun var utro med en svart mann.

Dødsdømte Rodney Reed har hele tiden forklart at han og Stacey Stites hadde et hemmelig forhold, og at det er derfor de fant hans DNA på den dreptes kropp.

Flere andre vitner har kommet frem og gitt opplysninger som peker mot Reeds uskyld, skriver New York Times.

Saken har vakt voldsom oppsikt i USA, ikke minst fordi det nå kun er halvannen uke til Rodney Reed etter planen skal henrettes. Texas er den amerikanske staten med flest henrettelser på samvittigheten. I år har allerede syv mennesker blitt henrettet.

Også på høyt politisk nivå er det engasjement i saken mot Rodney Reed.

Publisert: 09.11.19 kl. 09:51







