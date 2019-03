SPELLEMANN-AKTUELL: Sigrid. Foto: Petroleum

Kommentar

Sigrid kan redde håpløst forsinket Spellemannpris

Siden det er for sent å utrope Årets Spellemann 2018, kan de like gjerne dele ut for 2019 nå.

Husker du egentlig hva som skjedde i 2018? Selv begynner jeg å slite. Men det var faktisk en gang at Ole Gunnar Solskjær var fotballtrener i Molde.

Langt ute i mars, sånn omtrent hundre år senere, har vi fremdeles ikke kommet til den offisielle musikalske avslutningen av fjoråret.

For nok en gang går Spellemannprisen på en kalendersmell, med den seneste utdelingen på 21 år. Når bronsebevisene for eksellent utøvd 2018 fordeles på Chateau Neuf neste lørdag, er vi to dager fra å skrive april.

Heldigvis kan Spellemann-komiteen løse dette. Årets Spellemann er ganske sikkert Sigrid Solbakk Raabe (22). Og man kan like gjerne gi henne tittelen «Årets Spellemann 2019». Slik kan komiteen vise at de er frempå.

Problemet Alan

Sigrid hadde endog et 2018 som i seg selv kvalifiserer til pris. I 2019 har hun allerede gjort det enda bedre, med et feberhett slipp av debutalbumet «Sucker Punch», som både toppet VG-lista og gikk til en sterk fjerdeplass på den britiske salgslisten.

Problemet for Spellemann heter Alan Walker . Det kan på en måte sies å være hans «tur», siden han har både norsk og internasjonal suksess av et kaliber Spellemann i nyere tid har blitt påpasselige med å hylle.

SPELLEMANN-KANDIDAT: Alan Walker, her i Beijing sammen med Spellemann-programleder Julie Bergan. Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

Walker toppet VG-lista med tre singler i 2018. Han startet 2019 med å toppe albumlisten seks uker på rad. Han har akkurat sluppet singelen «On My Way», som fort kan være Norges mest populære når Spellemannprisen går av stabelen.

Live trekker Walker et stadig bredere publikum. Ikke minst i det hurtig eskalerende musikkmarkedet i Kina og Asia. Og han er fortsatt bare 21.

Er tilstede

Men Sigrid har i motsetning til Walker også fått musikkmenere i inn- og utland til å juble. Hun ble nylig, som den eneste fra Skandinavia, kåret til en av de 30 viktigste europeiske personene under 30 i underholdningsbransjen av finanstidsskriftet Forbes.

Hun skal dessuten opptre på utdelingen, hvilket taler for at Spellemann kan slippe enda en pinlig overlevering eller takketale på forhåndsinnspilt video, slik de nylig måtte tre år på rad da Nico & Vinz, Kygo og Marcus & Martinus vant prisen.

Dessuten er det ingenting i veien for å gi en kvinne Årets Spellemann igjen, all den tid den gjeveste utmerkelsen gikk til karer 13 år på rad, frem til Astrid S brøt forbannelsen i fjor.

Men hun fikk den i det minste mens det fortsatt var snø i luften.

22.03.19